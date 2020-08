Ryan Babel frustreert Fatih Terim met boodschap vlak voor start seizoen

Galatasaray wil liever vandaag dan morgen af van Ryan Babel, zo sijpelt zondag door vanuit Turkije. De 33-jarige Oranje-international drukt met een jaarsalaris van tweeënhalf miljoen euro zwaar op de begroting van Galatasaray en is voorlopig niet van plan om te vertrekken bij de grootmacht uit Istanbul. Die houding van Babel zorgt volgens onder meer Fanatik voor veel frustratie bij trainer Fatih Terim.

Babel komt absoluut niet voor in de plannen van Terim. De aanvaller werd afgelopen seizoen al een halfjaar op huurbasis gestald bij Ajax, maar maakte in die periode dusdanig weinig indruk dat de Amsterdamse club, tot teleurstelling van Galatasaray, geen moment heeft over overwogen hem definitief in te lijven. In de negen officiële wedstrijden die Babel op huurbasis speelde voor Ajax, wist hij slechts één doelpunt en één assist te verzorgen.

Ook in de twintig duels die Babel in het eerste seizoenshelft voor Galatasaray speelde wist hij maar amper te imponeren, waardoor Cim Bom de geboren Amsterdammer deze zomer graag wil lozen. Babel verdient op jaarbasis echter liefst tweeënhalf miljoen euro in het Türk Telekom Stadion en heeft besloten om voorlopig geen afstand te doen van zijn nog tot medio 2022 doorlopende contract, zo klinkt het.

Vanuit Engeland is er onder meer belangstelling van Fulham voor Babel. De vleugelspeler heeft Galatasaray echter laten weten voorlopig niet te willen vertrekken, ondanks dat Terim niet langer gebruik wenst te maken van diens diensten. Galatasaray begint op 12 augustus met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, maar Babel zal niet mee op trainingskamp gaan, zo heeft hij reeds te horen gekregen van Terim. Datzelfde geldt overigens voor onder anderen Sofiane Feghouli en Younès Belhanda.