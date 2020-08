‘Barcelona heeft vrijdag één groot probleem en dat is Lewandowski’

Bayern München stapt zondag vol vertrouwen in het vliegtuig richting Portugal, waar de Champions League vanaf de kwartfinale wordt uitgespeeld. De landskampioen van Duitsland boekte zaterdagavond in de return tegen Chelsea de achttiende overwinning op rij in alle competities: 4-1. Bayern zette dit seizoen in de Champions League alle acht gespeelde wedstrijden in winst om en dat betekent een clubrecord voor der Rekordmeister.

“De verwachtingen zijn natuurlijk hoog, we gaan met vertrouwen naar Portugal”, benadrukte David Alaba na afloop. “Gezien ons spel en de resultaten van de afgelopen maanden hoeven we ons niet te verstoppen.” In de kwartfinale wacht vrijdag een duel met Barcelona, dat de strijd om de Spaanse landstitel van Real Madrid verloor en na de coronastop sowieso niet altijd een overtuigende indruk maakt. “Barcelona heeft een goede ploeg, maar we gaan de strijd met ze aan”, stelde de Oostenrijker.

Trainer Hansi Flick besloot de training van zondagochtend te schrappen, zodat de spelers nog met hun familie kunnen ontbijten voordat ze naar Lagos vliegen. Daar gaat Bayern zich voorbereiden op de confrontatie met Barcelona in Lissabon. “We zullen Barcelona net als elk ander team goed analyseren”, vertelde Flick op zijn beurt. “We kennen onze krachten en we gaan proberen om deze ook tegen Barcelona te laten zien. Het was belangrijk dat we ons ritme weer zouden vinden na de vakantie en dat is gelukt.”

Met Robert Lewandowski beschikt Bayern bovendien over een spits in absolute topvorm. De Pool maakte tegen Chelsea twee doelpunten en was de aangever bij de andere goals van Ivan Perisic en Corentin Tolisso. Dat betekent dat hij bij alle doelpunten van Bayern in het tweeluik met Chelsea betrokken is geweest, daar hij in de 0-3 zege in het heenduel al goed was geweest voor twee assists en een doelpunt.

Lewandowski heeft nu zeven Champions League-duels op rij gescoord en is met dertien treffers de topscorer van de editie van dit seizoen. De teller in alle competities staat deze voetbaljaargang zelfs op 53 doelpunten en dat zijn er liefst 10 meer dan zijn, eerdere, persoonlijke record in 2016/17. “We vinden het niet erg als hij zo doorgaat”, zei Flick glimlachend. “Hij liet vandaag weer zien hoe belangrijk hij is voor ons. We zijn erg blij dat we zo’n voetballer in ons team hebben.”

Thomas Müller wil niet te hard van stapel lopen, ook al heeft Bayern achttien duels op rij gewonnen. “Barcelona heeft weliswaar niet de landstitel gewonnen en er zijn enkele problemen aan het licht gekomen, maar in één knockout-duel kan van alles gebeuren”, benadrukte de routinier. “Aan alle records of reeksen komt een einde als je een slechte dag hebt.” Müller kreeg de vraag wie de beste allrounder in aanvallend opzicht is: Lionel Messi of Lewandowski. “Dat zullen we vrijdag zien. Lewy zal deze vraag moeten beantwoorden. Messi speelde vandaag ook erg goed”, doelde hij op het optreden van de Argentijn in de 3-1 zege op Napoli. “Maar het is aan Lewy en ons om deze vraag vrijdag in het voordeel van Lewy te beslechten.”

Lothar Matthäus denkt dat Bayern de favoriet is om de halve finale te bereiken. “Natuurlijk heeft Barcelona de nodige kwaliteiten om alsnog boven zichzelf uit te stijgen”, gaf de oud-voetballer zaterdagavond na zege te kennen, in zijn rol als analist voor Sky. “Maar ik denk dat dit Bayern heel veel fouten zal moeten maken en heel veel dingen slecht zal moeten doen om van dit Barcelona te verliezen. En Barcelona heeft vrijdag één groot probleem en dat is Lewandowski. Maar het blijft één wedstrijd en er kunnen veel dingen gebeuren. Als je een slechte dag hebt, ben je klaar in het toernooi.”