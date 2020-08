‘Ajax wil aankoop van 27 miljoen halen en meldt zich in Londen’

Ajax wil Ryan Sessegnon op huurbasis overnemen van Tottenham Hotspur, zo claimt The Telegraph vrijdag. De linkermiddenvelder, die ook als linksback en aanvallende vleugelspeler kan fungeren, maakte vorig jaar de overstap van Fulham naar Tottenham Hotspur, dat 27 miljoen euro betaalde. Ajax heeft geïnformeerd naar Sessegnon, die ook weer op de radar zou staan bij Fulham.

De twintigjarige Sessegnon geldt als een van de grotere talenten uit Engeland, maar kwam afgelopen seizoen weinig aan spelen toe bij Tottenham. Vooralsnog staat de teller van de Engelsman op twaalf duels, een doelpunt en een assist. Volgens the Telegraph is Ajax niet de enige club met interesse in de jongeling. Eerder werd Fulham al gelinkt aan een huurdeal inzake Sessegnon.

Manager José Mourinho heeft intern nog niet duidelijk gemaakt wat zijn plannen met de jeugdinternational zijn. Sessegnon zou bij Ajax op diverse posities aan de linkerflank uit de voeten kunnen. Mogelijk zien de Amsterdammers in de linkspoot een back-up of zelfs vervanger van Nicolás Tagliafico, die mogelijk nog uit de Johan Cruijff ArenA verkast. Trainer Erik ten Hag gaf eerder al aan dat de linksbackpositie bij Ajax nog niet optimaal voorzien was.

Snel meer.