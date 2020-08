Arsenal, United en Spurs hebben het nakijken na Franse deal van 15 miljoen

Axel Disasi vervolgt zijn loopbaan bij AS Monaco, zo maken de Monegasken via de officiële kanalen bekend. De 22-jarige centrumverdediger komt over van Stade Reims en zet in het vorstendom zijn handtekening onder een vijfjarig contract, dat hem tot medio 2025 aan de club verbindt. AS Monaco telt volgens de berichtgeving in Franse media een bedrag van vijftien miljoen euro neer voor Disasi.

Stade Reims nam Disasi in 2016 transfervrij over van Paris FC. De verdediger, die jeugdinterlands voor Frankrijk speelde en al eens werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Democratische Republiek Congo, maakte in december 2016 zijn debuut in de hoofdmacht, maar beleefde eigenlijk afgelopen seizoen pas zijn definitieve doorbraak. In de afgelopen afgebroken jaargang kwam Disasi tot 32 officiële optredens voor de werkgever van Kaj Sierhuis.

Daarmee speelde Disasi zich in de kijker, want hij werd de voorbije tijd gelinkt aan onder meer Stade Rennes, Wolverhampton Wanderers, Arsenal, Southampton, Tottenham Hotspur, Sevilla en Manchester United. Met name the Gunners golden als belangrijke gegadigde voor Disasi, maar hij vervolgt zijn loopbaan nu dus bij AS Monaco. Na Anthony Musaba, die werd overgenomen van NEC Nijmegen, is de verdediger de tweede aanwinst voor de Monegasken.