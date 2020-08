Historische stap KNVB: vrouw krijgt dispensatie voor mannenploeg

De KNVB start in het seizoen 2020/21 in samenwerking met vv Foarut een pilot om vrouwen in het amateurvoetbal mee te laten doen in categorie A bij de mannen. De negentienjarige Ellen Fokkema krijgt dispensatie om in het eerste mannenteam van vv Foarut, dat uitkomt in de vierde klasse, mee te voetballen, zo meldt de KNVB. Naar aanleiding van de resultaten van de pilot zal de KNVB evalueren of er een goede basis is om vrouwen en mannen uiteindelijk gemengd in categorie A te laten voetballen, en de reglementen daarop definitief te wijzigen.

Meiden kunnen nu vanaf de jongste pupillen tot en met Onder-19 gemengd voetballen. Zodra jongens echter vanuit Onder-19 doorstromen naar categorie A van de mannen, dan wordt de vrouw gedwongen in categorie B bij de mannen of in een vrouwenteam te gaan voetballen. Door op individuele basis dispensatie te verlenen en goed te monitoren, zoals nu bij vv Foarut gaat gebeuren, kan de KNVB in de toekomst ‘een goede visie’ formuleren op dit vraagstuk, maar zo ook de vrouwen die daarvoor in aanmerking komen de ruimte geven om het spelen in categorie A te ervaren.

“Fantastisch dat ik in dit team kan blijven spelen”, reageert Ellen Fokkema op de site van de KNVB. “Ik speel al sinds m’n vijfde met deze jongens samen en vond het toch wel jammer dat ik volgend jaar niet meer met ze in een team zou kunnen voetballen. Vanuit de KNVB kreeg ik altijd het advies om zo lang mogelijk bij de jongens te blijven spelen, dus waarom zou het niet kunnen? Het is een hele uitdaging, maar dat prikkelt mij alleen maar meer. Ik heb de club gevraagd of er iets mogelijk was en samen hebben we het verzoek bij de KNVB neergelegd. Ook mijn teamgenoten reageerden enthousiast dat ik bij ze kan blijven. Hoe het gaat lopen, durf ik niet te zeggen, maar ik ben sowieso heel gelukkig dat ik aan deze pilot mee mag doen.”

“Ieder jaar komt er wel een verzoek binnen van een vereniging om een vrouw te kunnen laten voetballen in hun eerste mannenteam”, zegt Art Langeler, directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB. “Naar mijn mening is het bijzonder dat meiden op alle niveaus gemengd mogen voetballen, maar zodra jongens vanuit Onder-19 doorstromen naar categorie A van de mannen moeten ze verder voetballen zonder de vrouw in hun team. De KNVB staat voor diversiteit en gelijkwaardigheid. We vinden dat er voor iedereen op elke manier ruimte moet zijn in het voetbal. Bovendien is er in deze gevallen sprake van een mooie sportieve uitdaging die we niet willen blokkeren. Daarom starten we met deze pilot. De ervaring zal leren of en hoe het werkt. We zullen in nauw overleg met de club monitoren hoe het gaat. Op basis daarvan zouden we een reglementswijziging kunnen toepassen.”