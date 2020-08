Kenneth Perez: ‘Ajax had in dezelfde situatie precies hetzelfde gedaan’

AZ kan zich er nog altijd niet bij neerleggen dat Ajax komend seizoen Champions League-voetbal gaat spelen. In Alkmaar is men al maanden van mening dat zij recht hebben op het Europese ticket van Ajax en de club overweegt nu naar het internationaal sporttribunaal CAS te stappen om alsnog het hoofdtoernooi te bereiken. Vermoedelijk gaat de juridische strijd alsnog verloren, maar de manier waarop AZ zich profileert leidt sowieso tot veel commentaar in Nederland. Kenneth Perez heeft begrip voor het standpunt van AZ.

AZ wekte de voorbije jaren sympathie op met goede prestaties en de doorstroming van tal van talenten. Alleen de coronastop kon ervoor zorgen dat het team van Arne Slot niet langer een gooi kon doen naar de landstitel. Het feit dat AZ openlijk afstand heeft genomen van het voorgenomen plan van de KNVB om Ajax aan te wijzen als deelnemer aan het hoofdtoernooi van de Champions League, viel in voetbalminnend Nederland echter niet in goede aarde. “Ik vind dat ze volledig in hun recht staan. Ze zijn daar toch niet dom?”, zegt Perez, oud-speler van AZ én Ajax echter dinsdag in het Algemeen Dagblad.

Perez gaat ervan uit dat AZ er op juridisch gebied toch enigszins brood in ziet. “Anders ga je niet zo'n strijd aan. Het kost immers ook geld. En dat de media AZ dan een soort calimerogedrag verwijten omdat de club ervan overtuigd is dat Ajax altijd wordt voorgetrokken, moet je er nooit van weerhouden om zo'n stap te nemen. Ik weet niet of AZ zo'n braaf imago heeft, ik weet in elk geval wel honderd procent zeker dat als Ajax in dezelfde situatie had gezeten, die club precies hetzelfde had gedaan.De startpremie van de Champions League is enorm hoog en als de KNVB er met matige argumenten ruimte voor openlaat, moet je die ruimte pakken.”

Er werd afgelopen seizoen door de coronacrisis geen kampioen uitgeroepen, maar Ajax werd wel benoemd tot nummer één. Dit terwijl AZ evenveel punten had als Ajax. De club uit Amsterdam krijgt door de beslissing van de KNVB een ticket dat direct toegang geeft voor het hoofdtoernooi van de komende editie van de Champions League, terwijl AZ het moet doen met een plaats in de voorronde. Al heeft Ajax ook nog altijd geen honderd procent zekerheid. De Champions League moet namelijk in augustus gewonnen worden door een club die ook via de competitie directe plaatsing heeft afgedwongen. Pas dan plaatst Ajax zich voor de groepsfase van de volgende editie van het miljardentoernooi.