Verbijstering om Veronica Inside: ‘Toen moest ik even lachen’

Vrijdagmiddag werd duidelijk dat Veronica Inside na de zomerstop terugkeert met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp aan tafel. De twee analisten wilden niet doorgaan met de presentator nadat laatstgenoemde tijdens de racisme-uitzending van de voetbalshow op 22 juni zich hard opstelde ten opzichte van Derksen. Talpa-baas John de Mol heeft echter ingegrepen en geëist dat de heren zich aan hun contract houden. Willem van Hanegem begrijpt de aandacht voor het tv-programma niet zo goed.

Afgelopen donderdag kwamen Genee, Derksen en Van der Gijp, zonder de top van Talpa, bijeen om over de toekomst van het programma te praten. De heren kwamen niet tot overeenstemming, waardoor het einde van het programma nabij leek. Op vrijdag was een afspraak met Talpa gepland, maar deze vergadering werd toch geschrapt. De Mol maakte aan Derksen en consorten duidelijk dat ze de komende twee jaar met elkaar verder moeten bij Veronica Inside.

"Vrijdagmorgen kreeg ik een blad met voorop een grote foto van Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee in mijn bus", begint Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Ik dacht: Is dat een nieuw sportblad of zo? Maar toen ik nog eens beter keek, zag ik dat het mijn eigen krant was: het AD. Toen moest ik even lachen."

"Zo'n foto op de voorpagina van mijn krant; dat was vroeger nooit gebeurd", vervolgt De Kromme. "Misschien ligt het aan mij, maar ik begrijp niet dat het groot nieuws is als de talkshow van die mensen mogelijk gaat stoppen. Mij doet dat niets. Kijk al jaren niet meer." De oud-voetballer heeft meegekregen dat De Mol op die vrijdag een paar uur later hard had ingegrepen.

Van Hanegem geeft aan dat deze afloop te voorspellen was gezien de contractuele verplichtingen van de drie heren. "Ik betwijfel of De Mol zich nu pas met de zaken heeft bemoeid. Dat de heren zo snel weer overstag zijn gegaan, verbaasde ook niet", besluit de oud-international. Genee, Derksen en Van der Gijp zijn vanaf vrijdag 11 september weer te zien in Veronica Inside.