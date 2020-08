‘Dumfries is door relatief laag prijskaartje favoriet voor toptransfer’

De naam van Denzel Dumfries staat nog altijd hoog op het verlanglijstje bij AC Milan, zo weet La Gazzetta dello Sport te melden. In de zoektocht naar een nieuwe rechtsback krijgt de aanvoerder van PSV voorlopig de voorkeur boven Emerson van Barcelona. Dat heeft volgens de Italiaanse krant mede te maken met het prijskaartje van Dumfries, dat met achttien miljoen euro relatief laag zou liggen.

La Gazzetta dello Sport stelt dat Barcelona vermoedelijk een hogere transfersom verlangt voor Emerson, die afgelopen én komend seizoen verhuurd wordt aan Real Betis. Barcelona telde vorige zomer twaalf miljoen euro neer voor de 21-jarige vleugelverdediger, die werd overgenomen van Atlético Mineiro en in de afgelopen jaargang tot 34 optredens voor Real Betis kwam. Zijn contract bij Barcelona loopt voorlopig nog door tot medio 2024.

De kans is dus groot dat Barcelona meer vraagt dan achttien miljoen die PSV voor Dumfries zou verlangen. AC Milan zou tevens bijzonder gecharmeerd zijn van de negenvoudig Oranje-international, voornamelijk vanwege het feit dat hij compleet is en zijn fysieke kwaliteiten. Het is niet de eerste keer dat de 24-jarige Dumfries gelinkt wordt aan een overstap naar Milaan, want zijn naam zingt bij i Rossoneri al een tijdje rond als opvolger van Davide Calabria.

Dumfries, die bij PSV nog een contract heeft tot medio 2023, weigerde onlangs in gesprek met FOX Sports te beloven dat hij deze zomer niet uit Eindhoven vertrekt. “Nee, die kan ik niet doen. Er kan zeker een mooie club komen en dan moet je kijken wat je wil, waar je gevoel bij ligt. Ik voel het vertrouwen van PSV dat we samen gaan denken wat het beste voor mij is. Ze spreken veel vertrouwen in mij uit om nog een jaar te blijven en dan ga je gewoon je opties afwegen.”