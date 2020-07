‘Toen Twente na die fraude degradeerde, man, dat was een feestdag’

Martin Drent is lovend over Ron Jans als trainer. De oud-spits werkte bij FC Groningen samen met de oefenmeester, die eerder ook onder meer actief was bij sc Heerenveen en tegenwoordig onder contract staat bij FC Twente. Drent waardeert Jans als vakman, maar vindt het wel jammer dat hij bij zowel Heerenveen als Twente terecht is gekomen.

"Dat zijn net de clubs waar wij als Groningen-supporters een hekel aan hebben", zegt de voormalig cultspits van de Trots van het Noorden in gesprek met Voetbal International. "Een mister positivo en alleen qua kilo's een zwaargewicht, hahaha! We waren geen vrienden, maar we hebben wel gelachen en hij heeft het bij FC Groningen waanzinnig goed gedaan."

Zelf had Drent weinig zin om bij Heerenveen of Twente te voetballen. "Ik ben wel gepolst door die clubs, maar ik voetbalde liever niét dan dat ik dáárheen ging! Ik vind Heerenveen en Twente geen kutclubs, maar ik hoop wel elk jaar dat ze degraderen. Toen Twente na die fraude degradeerde, man, dat was een feestdag. Ik weet dat dit hooligan-gedrag is, maar ik meen het wel."

Twente eindigde vorig seizoen als veertiende in de Eredivisie. De club uit Enschede wil met Jans als coach de weg omhoog inzetten, maar de selectie van de Tukkers is nog altijd niet compleet. "We hebben al heel wat stappen gezet", benadrukt Jans in gesprek met TC Tubantia. "Er was niets, maar intussen is de staf compleet en met de selectie gaat het aardig goed."

Naast Gijs Smal (FC Volendam) Kik Pierie (Ajax), Vaclav Cerny (FC Utrecht) en Nathan Markelo (Everton) moet ook nog Ajax-aanvaller Danilo Pereira komen. "We hebben veel spelers gehuurd. Dat heeft direct te maken met de financiële situatie, die niet goed is", weet Jans. "Transfervrije spelers hebben niet altijd de kwaliteit die de gehuurde spelers wel hebben. We willen in ieder geval nog twee centrumspitsen, een vleugelspits, een aanvallende middenvelder en misschien nog verdedigers, een rechtsback."