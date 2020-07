Lof voor ‘beste verdediger’ Vertonghen: ‘Logisch als hij daarheen gaat’

Jermaine Jenas ziet Jan Vertonghen als een ideale aankoop voor Manchester United. De voormalig middenvelder van onder meer Tottenham Hotspur, tegenwoordig werkzaam als analist en commentator, denkt dat de bij the Spurs vertrokken verdediger zeer geschikt is als partner van Harry Maguire in de defensie van het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer.

"In mijn optiek is Vertonghen de beste transfervrije centrumverdediger die er momenteel te vinden is", stelt Jenas zonder omhalen in gesprek met de BBC. "Met Maguire aan de rechterkant van het centrum en een verdediger met voetballende kwaliteiten op links kan het best wat worden bij Manchester United. Vertonghen is daarnaast gratis op te halen." De voormalig Ajacied kondigde maandag zijn vertrek aan bij Tottenham, na acht seizoenen in dienst van de Londense club.

"Ik denk zeker dat Manchester United een gedegen plan heeft voor de toekomst, ze zullen heus wel weten wat ze daar doen. Maar in verdedigend opzicht blijft het allemaal ver onder de maat", vervolgt Jenas, die Vertonghen hoog heeft zitten. "Ik weet hoe goed hij is als speler, daarom vond ik het ook zo vreemd dat hij bij Tottenham elke week op de bank of tribune zat. Ik heb met hem gespeeld (bij Tottenham, red.) en ken dus zijn kwaliteiten. Het zou een transfervrije deal zijn voor Manchester United, dus het is allemaal niet meer dan logisch."

Jenas denkt voorts dat Vertonghen beter bij Maguire past dan Victor Lindelöf, die afgelopen seizoen samen met de Engelsman het hart van de defensie van the Red Devils vormde. Solskjaer kan ook nog beschikken over Eric Bailley, al is laatstgenoemde behoorlijk blessuregevoelig gebleken in zijn periode op Old Trafford.