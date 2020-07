Vertonghen neemt afscheid: ‘Om meerdere redenen een verdrietige dag’

Jan Vertonghen heeft maandagochtend via een bericht op social media afscheid genomen van Tottenham Hotspur. De 33-jarige verdediger vertrekt na een dienstverband van acht jaar met een aflopend contract bij the Spurs en het is nog niet bekend waar zijn toekomst ligt. Vertonghen kreeg zondag niet de kans om op het veld afscheid te nemen van Tottenham, aangezien hij tijdens de laatste Premier League-wedstrijd van het seizoen tegen Crystal Palace negentig minuten op de bank bleef zitten.

“Mijn tijd bij de club komt nu ten einde. Om meerdere redenen een verdrietige dag. Ik zal alle vrienden die ik hier heb gemaakt missen, de mensen die de club runnen, het spelen in het geweldige nieuwe stadion en natuurlijk jullie, de fans”, schrijft hij in een kort bericht. “Bedankt voor de jarenlange steun, jullie waren geweldig. We hebben samen enorm veel ongelooflijke herinneringen gecreëerd, maar voor nu is het tijd om afscheid te nemen.”

Vertonghen maakte in de zomer van 2012 voor 12,5 miljoen euro de gang van Ajax naar Tottenham en kwam in totaal 315 keer in actie namens de Londense club. Prijzen won de 118-voudig international van België niet met the Spurs, al bereikte hij vorig seizoen met Tottenham wel ten koste van zijn oude club Ajax de finale van de Champions League. Deze eindstrijd ging echter verloren tegen competitiegenoot Liverpool.

Er is in de afgelopen maanden veel geschreven over de toekomst van Vertonghen. De routinier werd geruime tijd in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax, maar directeur voetbalzaken Marc Overmars liet eind vorige maand weten hier niet mee bezig te zijn: “Ik heb wel met zijn agent gesproken, maar wij hebben andere keuzes gemaakt.” Onlangs werd ook Manchester City naar voren geschoven als gegadigde, terwijl er vanuit Italië interesse zou zijn van AS Roma, Napoli en Internazionale.