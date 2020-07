Turkse media: Eljero Elia kan ook kiezen voor gevoelige overstap

Eljero Elia kan een pikante overstap maken binnen de Turkse competitie, zo melden meerdere media uit het land. De 33-jarige vleugelspeler van landskampioen Istanbul Basaksehir kan een contractaanbieding verwachten van stadsgenoot Fenerbahçe, dat afgelopen seizoen op een teleurstellende zevende plek eindigde in de Süper Lig.

Elia werd met Basaksehir onlangs voor het eerst in de clubhistorie kampioen van Turkije. De ervaren aanvaller, die het afgelopen seizoen een rol in de marge speelde, beschikt over een aflopend contract en gaat in september transfervrij vertrekken. Een overgang naar Fenerbahçe zou gezien de rivaliteit met stadsgenoot Basaksehir gevoelig liggen, maar Elia heeft ook andere opties.

Vanuit de Nederlandse Eredivisie kreeg Elia al aanbiedingen van zijn oude clubs FC Twente en ADO Den Haag, terwijl Arjen Robben hem voorzichtig polste voor een transfer naar FC Groningen. Daarnaast kan de voormalig Oranje-international volgens Sky Italia bij een onbekende club uit de Serie A aan de slag. Elia beraadt zich op zijn toekomst, maar neemt pas aan het einde van het seizoen een beslissing.

De buitenspeler speelt met Istanbul Basaksehir in augustus tegen FC Kopenhagen in de achtste finale van de Europa League. Basaksehir verdedigt in Denemarken een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. In een eventuele volgende ronde is waarschijnlijk Manchester United de tegenstander, dat op bezoek bij LASK met 0-5 won, waardoor de return in Engeland een formaliteit is.