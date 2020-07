‘Lionel Messi wil dat Barcelona opvolger van Setién uit Engeland haalt’

De laatste tijd is er het nodige gezegd en geschreven over Quique Setién. De 61-jarige oefenmeester kwam behoorlijk onder vuur te liggen toen Barcelona in het slot van het seizoen de landstitel aan Real Madrid moest laten. Vanuit Engeland komt nu het bericht dat Lionel Messi Marcelo Bielsa als trainer in het Camp Nou zou willen zien, terwijl Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu in een interview met Mundo Deportivo zijn steun voor Setién uitspreekt.

Bielsa slaagde er dit seizoen in om Leeds United terug te loodsen naar de Premier League. The Whites kroonden zich tot kampioen in de Championship. De 65-jarige Argentijn heeft in Leeds een aflopend contract, al doet de promovendus er alles aan om El Loco langer aan zich te binden. De Daily Mail schreef dat Bielsa zijn handtekening kan zetten onder een tot 2022 lopend contract, waarmee zijn jaarsalaris van 6,5 miljoen euro met 2,2 miljoen kan toenemen. Nu gaat echter het gerucht dat Messi Bielsa als trainer bij Barcelona zou willen zien.

Messi en Bielsa delen een verleden bij Newell’s Old Boys: de Argentijnse aanvaller van Barcelona begon daar zijn carrière, terwijl de huidige manager van Leeds United speler, assistent, scout en trainer was bij de club uit Rosario die het stadion naar hem vernoemd heeft. Setién heeft bij Barcelona echter nog een contract tot medio 2022 en Bartomeu geeft te kennen dat het niet de bedoeling is dat er spoedig afscheid wordt genomen van de oefenmeester, die in januari de opvolger werd van de ontslagen Ernesto Valverde.

Xavi Hernández werd veelvuldig genoemd als mogelijke opvolger van Setién. “Ik heb een uitstekende band met Xavi, met wie ik over veel onderwerpen praat. Maar Setién heeft volgend jaar nog een contract en hij is de persoon die we hebben aangesteld. Ik vertrouw hem en zijn team”, benadrukt Bartomeu. “Hij is heel duidelijk over zijn speelstijl, heeft veel ervaring en is kritisch op zijn eigen werk. Ik denk dat hij de Champions League kan winnen en volgend seizoen vooruitgang kan boeken.”

Setién voerde onlangs uitgebreid gesprek met Messi. “De inhoud daarvan moet je aan hen vragen. Ze hebben tijdens het trainingskamp gesproken en zowel Messi als Setién heeft niks over de inhoud verteld. Trainers moeten communiceren met hun spelers, meningen uitwisselen en dat versterkt de eenheid binnen de spelersgroep. Messi is aanvoerder en vertegenwoordigt de hele spelersgroep”, stelt de preses van Barcelona. Bartomeu weet vrij zeker dat Messi zijn tot 2021 lopende contract bij Barça gaat verlengen. “Messi heeft al een aantal keer gezegd dat hij zijn carrière bij Barcelona wil afsluiten en ik heb geen aanleiding daarover te twijfelen.”