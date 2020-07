‘Toptransfer David Neres gaat om drie redenen niet door’

David Neres zal ook na de zomerstop bij Ajax spelen. UOL Esporte weet zondag te melden dat de aanvaller ook komend jaar in het shirt van de Amsterdammers wil spelen, mede omdat hij net vader is geworden van een dochter. Naast de wens van Neres om nog even in Nederland te blijven, zijn er nog twee redenen waarom een transfer niet doorgaat, aldus het Braziliaanse medium.

Neres werd in het verleden regelmatig gelinkt aan een overstap, onder meer naar AC Milan, Paris Saint-Germain en een club uit China. Vandaag de dag lijkt een transfer echter uitgesloten, aangezien Ajax minimaal veertig miljoen euro zou verlangen. Clubs kunnen door de coronacrisis niet veel spenderen op de transfermarkt, waardoor een transfer van tientallen miljoenen waarschijnlijk niet gaat gebeuren.

'Hij heeft een moeilijke tijd achter de rug, maar dit jaar wordt hij de sensatie bij Ajax'

Naast de financiële situatie in de voetbalwereld en de wens van Neres om zijn gezin rust te gunnen, speelt ook het blessureleed van de 23-jarige aanvaller mee. De zevenvoudig Braziliaans international was vanaf begin november namelijk maandenlang uitgeschakeld met een knieblessure. "Dit waren de moeilijkste maanden in mijn carrière als voetballer", zei Neres in mei op de site van Ajax.

"In eerste instantie leek het een heel simpele knieblessure, maar gedurende mijn herstel werd het steeds ingewikkelder en traden er complicaties op. Elke keer als ik terugkeerde op het veld kreeg ik een terugslag. Dat maakte mijn herstel ook zo moeilijk", aldus Neres, die al hintte naar een langer verblijf in Amsterdam. "Ik hoop het volgend seizoen weer goed te gaan doen voor het team."