‘Ik dacht alles te spelen, maar toen deed Ajax een aankoop nadat ik verlengde’

Boy Kemper stond de afgelopen vier jaar onder contract bij Ajax, maar tot een optreden in de hoofdmacht is het nooit gekomen voor de 21-jarige linksback. De inmiddels naar ADO Den Haag vertrokken verdediger speelde afgelopen seizoen zelfs bij Jong Ajax niet alles vanwege de komst van de van Chelsea gehuurde Juan Familia-Castillo.

Kemper verlengde vorig jaar zijn contract bij Ajax nog tot medio 2021: “Omdat ik verwachtte wel alles te spelen (bij Jong Ajax, red.), maar toen heeft Ajax een aankoop gedaan in de laatste week nadat ik verlengde. Het liep toen anders dan ik voor ogen had”, blikt hij terug in gesprek met Ajax Showtime. Kemper kwam afgelopen seizoen uiteindelijk twintig keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie, waarvan hij slechts in een deel van de wedstrijden de negentig minuten volmaakte: “Ik wilde niet nog zo’n seizoen draaien, dat ik halve wedstrijden of om de beurt zou spelen.”

Met ADO hoopt hij aankomend seizoen wel in de Eredivisie te kunnen spelen. Kemper was hier in dienst van Ajax ook al een keer dichtbij toen hij in december vorig jaar bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht zat voor de kraker tegen AZ. Nicolás Tagliafico kampte in die tijd met fysieke klachten, waardoor Kemper al de hele week meetrainde met de manschappen van trainer Erik ten Hag: “Een dag voor de wedstrijd trainde ik ook nog mee. We speelden op zondag en Jong Ajax was op zaterdag vrij. Toen zeiden ze dat ik moest meetrainen. De jongens zeiden voor de grap al: ‘Kemper morgen op de linksbackpositie’. Ik zei: ‘Niet zo gek doen, wat denk je nou zelf?’ Ik speelde niet alles bij Jong en dan bij het eerste op de bank, ik kon het zelf niet echt geloven.”

Van daadwerkelijk minuten maken namens Ajax kwam het uiteindelijk niet voor Kemper, al kijkt hij toch met een goed gevoel terug op de wedstrijd dat hij op de bank zat: “Ik speelde niet eens alles bij Jong Ajax en als je dan in één keer je debuut kan maken... Als er wat gebeurt, dan kan het raar lopen. Val je wel in en je doet het goed, dan kan je carrière ook heel anders lopen.” Nu gaat hij aan de slag bij ADO, dat PEC Zwolle, Go Ahead Eagles, NAC Breda en NEC aftroefde in de jacht op de verdediger; “Ze kwamen positief op me over, ook door het plan wat ze met me hebben: veel speelminuten. Garantie krijg je natuurlijk niet, bij geen enkele club, maar zelf heb ik wel het gevoel dat ik hier de meeste minuten kan gaan maken.”