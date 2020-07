‘Real Madrid mikt na verkoop Hakimi op nog eens 140 miljoen aan inkomsten’

Real Madrid nam onlangs al afscheid van Achraf Hakimi, die voor veertig miljoen euro naar Internazionale trekt. Marca verzekert zaterdag dat als het aan de Koninklijke ligt, het hier niet bij zal blijven. De beleidsbepalers in het Santiago Bernabéu hopen deze zomer in totaal 180 miljoen binnen te halen uit verkopen en hebben een aantal spelers geïdentificeerd die mogen vertrekken.

Bovenaan deze lijst staan Gareth Bale en James Rodríguez. Of het gaat lukken om grootverdiener Bale te slijten moet echter nog maar blijken, aangezien zijn zaakwaarnemer eerder deze week liet optekenen dat de Welshman niet van plan is om te vertrekken. James komt op zijn beurt eveneens niet meer in de plannen van Zinédine Zidane voor en wordt genoemd bij onder meer Benfica. De Portugese topclub lijkt de spelmaker voorlopig echter alleen te willen huren, waarbij Real niet bereid is om een deel van zijn salaris door te blijven betalen.

Luka Jovic is de volgende naam op de lijst. De spits werd vorig jaar nog voor zestig miljoen losgeweekt van Eintracht Frankfurt, maar heeft zich in zijn eerste seizoen in Spanje niet weten te onderscheiden. Real is bereid om Jovic alweer snel te laten vertrekken en wil zoveel mogelijk van de investering van een jaar geleden terug voor de aanvaller. AC Milan, Hertha BSC en AS Monaco worden momenteel genoemd als gegadigden voor de Serviër.

Voor middenvelder Óscar Rodríguez en vleugelverdediger Sergio Reguilón wordt twintig miljoen per stuk gevraagd. Óscar maakte afgelopen seizoen indruk op huurbasis bij Leganés en staat in de nadrukkelijke belangstelling van Villarreal. Reguilón speelde op huurbasis bij Sevilla en los Rojiblancos willen hem graag aan boord houden. Op de lijst met mogelijke vertrekkers staan verder ook Dani Ceballos, die wellicht voor 30 á 35 miljoen definitief naar Arsenal verkast, Jesús Vallejo, die om en nabij de 15 miljoen op moet leveren, Mariano Díaz en Brahim Díaz