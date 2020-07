Davy Klaassen spreekt zich uit over eventuele terugkeer bij Ajax

Davy Klaassen werd de afgelopen tijd verschillende keren bij Ajax genoemd als de mogelijke opvolger van Donny van de Beek. De 27-jarige middenvelder heeft nog een contract tot medio 2022 bij Werder Bremen, dat afgelopen seizoen ternauwernood aan degradatie wist te ontsnappen. In een interview met De Telegraaf gaat Klaassen kort in op de vermeende belangstelling van Ajax.

De Telegraaf schrijft dat Klaassen voorafgaand aan het interview ‘nadrukkelijk’ aangaf niet over een mogelijke overstap naar Ajax te willen praten. “Omdat ik dat niet netjes naar Werder Bremen toe vind. De club is goed voor mij, ik heb een contract tot 2022 en alles wat ik over Ajax zeg, leidt tot speculatie”, geeft Klaassen te kennen. “Iedereen weet dat Ajax mijn club is en dat dit altijd zo zal blijven. Maar er is op dit moment nog niets concreet en ik heb het naar mijn zin in Bremen. Al was afgelopen seizoen niet zo leuk. Als er clubs concreet worden, zal ik daar pas over nadenken.”

BILD schreef dat Ajax van plan was zich met een bedrag van acht tot negen miljoen euro voor Klaassen te melden bij Werder. Diens zaakwaarnemer Soren Lerby benadrukte in gesprek met DeichStube dat de middenvelder niet van plan is om Bremen te verlaten. "De speculaties over Davy's toekomst kunnen stoppen. Hij blijft definitief in Bremen", aldus Lerby. "Davy wil bij Werder een beter seizoen spelen dan de laatste. Hij is niet het type dat na een slecht jaar wegloopt."

Werder handhaafde zich in de Bundesliga via de play-off, waarin ternauwernood werd afgerekend met 1.FC Heidenheim (0-0 thuis, 2-2 uit). “Als je ziet wat wij voor een jaar hebben gehad, dan is dat bizar. En dan heb ik het niet eens over de coronacrisis. Er was een week waarin er elke dag spelers geblesseerd raakten op de training. De prestaties waren slecht en dat we de club het ravijn in konden laten storten, hing als een dreiging boven ons hoofd”, stelt de middenvelder. Werder ontsnapte op de slotdag aan directe degradatie, door zelf met 6-1 van 1.FC Köln te winnen en een 3-0 nederlaag van directe concurrent Fortuna Düsseldorf tegen Union Berlin.

Klaassen was dit seizoen in totaal 39 wedstrijden goed voor 9 doelpunten en 7 assists, waarmee hij een beter seizoen dan het vorige draaide (toen 7 doelpunten en 6 assists in 38 wedstrijden). “Maar als je met Werder Bremen bijna degradeert, kun je moeilijk zeggen dat je een topseizoen hebt gehad. Ik heb betere jaren gekend”, benadrukt Klaassen, die tot de conclusie komt dat hij bestand is tegen de druk van het degradatievoetbal. “Ik had eerlijk gezegd nooit gedacht ooit degradatievoetbal te moeten spelen. Gelukkig besefte ik dat ik elke wedstrijd meer dan honderd procent moest geven. Dat probeer ik altijd wel. Maar nu moést het. En die druk mocht niet verlammend gaan werken.”