Champions League-tickets in Italië al verdeeld; Ronaldo verliest eerste plek

De vier afgevaardigden uit de Serie A voor het komende Champions League-seizoen zijn bekend. Lazio verzekerde zich donderdagavond als laatste van een definitieve plek in de top vier, door met 2-1 te winnen van Cagliari. Met nog drie duels voor de boeg bedraagt de voorsprong van Lazio op nummer vijf AS Roma elf punten. Zodoende gaat Lazio voor het eerst in dertien jaar het miljardebal in. Matchwinner Ciro Immobile is bovendien goed op weg om topscorer van de Serie A te worden.

Het duel tussen Lazio en Cagliari kende een opmerkelijk begin. In de derde minuut gaf arbiter Marco Piccinini een vrije trap aan Udinese, op circa 25 meter van het doel, na gevaarlijk spel van Lazio. Van een overtreding was echter geen sprake en dus moest Udinese de vrije trap indirect nemen. Die boodschap was niet aangekomen bij João Pedro, wiens prachtige schot op doel in de linkerbovenhoek belandde. Het doelpunt werd geannuleerd. Het lukte Cagliari in de slotfase van de eerste helft echter alsnog om op voorsprong te komen, toen een schot vanaf de zestienmeterlijn van Giovanni Simeone van richting werd veranderd en doelman Thomas Strakosha kansloos was.

Na de pauze wist Lazio de wedstrijd om te draaien. Sergej Milinkovic-Savic zorgde met een fabelachtig schot voor de gelijkmaker: de Serviër nam een afvallende bal buiten het strafschopgebied op de wreef en vond met zijn diagonale inzet de rechterbovenhoek. Na een uur voltooide Ciro Immobile de comeback door vanbinnen het strafschopgebied raak te schieten na voorbereidend werk van Luis Alberto. Het was zijn 31ste doelpunt van het seizoen, waardoor Immobile nu aan kop gaat in het topscorersklassement van de Serie A. Alleen Cristiano Ronaldo van Juventus is met 30 doelpunten een serieuze concurrent voor de titel, met nog drie duels te gaan. Bij Lazio maakte de Nederlandse aanvaller Bobby Adekanye laat in de wedstrijd zijn entree.