Lazio behaalt late zege tegen Celtic en legt de druk volledig bij Feyenoord

Dinsdag, 28 november 2023 om 20:35 • Jan Hoeksema • Laatste update: 20:58

Lazio heeft dinsdagavond hele goede zaken gedaan tegen Celtic in Groep E van de Champions League. De Italianen wisten lang niet te overtuigen, maar twee late treffers van Ciro Immobile bezorgden de ploeg van Maurizio Sarri alsnog de overwinning: 2-0. Door het resultaat in Stadio Olimpico wordt overwintering in de Champions League een lastig verhaal voor Feyenoord, dat nu vier punten achterstand heeft op Lazio. Wel zijn de Rotterdammers zeker van de derde plek of hoger, daar Celtic Feyenoord niet meer kan achterhalen.

Sarri nam geen halve maatregelen na het debacle tegen Salernitana afgelopen zaterdag. Ten opzichte van het met 2-1 verloren Serie A-duel voerde de trainer vier wijzigingen door. Op het middenveld moesten Danilo Cataldi en Daichi Kamada plaatsmaken voor Nicolò Rovella en Luis Alberto, terwijl voorin Mattia Zaccagni en Immobile naar de bank verwezen werden. Voor hen in de plaats begonnen voormalig Feyenoord-doelwit Gustav Isaksen en Valentin Castellanos in de basis.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Celtic, dat moest winnen om nog kans te maken op Europese overwintering, begon met veelal de vaste namen aan het vijfde Champions League-groepsfase duel. Dat betekende onder meer dat topschutter Kyogo Furuhashi aan de aftrap verscheen.

Vanaf het begin van de wedstrijd wist Lazio goed druk te krijgen op de Schotse tegenstander. Het eerste gevaar kwam van Felipe Anderson, maar zijn schot na tien minuten zeilde over. In de rest van de eerste helft veranderde er weinig aan het spelbeeld, maar tot grote mogelijkheden voor Lazio leidde dat niet.

In het tweede bedrijf werd Celtic snel gevaarlijk. Al een kleine vier minuten na de rust kreeg Furuhashi een grote mogelijkheid, maar de Japanner schoot voorlangs. Lazio zou ook niet lang nodig hebben om tot de eerste kansen te komen in de tweede 45 minuten, maar schoten van onder meer Castellanos en Isaksen waren niet gevaarlijk.

Ondanks het feit dat de ploeg van trainer Brendan Rodgers een overwinning nodig had om in de race te blijven voor een plekje in de volgende fase van de Champions League of Europa League, was het Lazio dat de meeste aanspraak maakte op een goal. De Italianen wisten daarbij echter geen grote kansen te creëren.

Dit duurde tot de laatste tien minuten van de wedstrijd. De vanaf links naar binnenkomende Isaksen besloot het maar eens te proberen. Zijn inzet werd onderweg naar het doel aangeraakt, waardoor de bal bij Immobile terechtkwam. De ingevallen spits kon vervolgens simpel binnenwerken: 1-0.

Enkele minuten later sloeg de ervaren aanvaller weer toe. Na een lobpass van Isaksen kreeg Immobile de bal in zijn voeten, kapte hij zijn directe tegenstander uit en rondde hij beheerst af: 2-0. Celtic dacht in de blessuretijd nog een penalty te krijgen na een duw in de rug van Kamacha, maar na een VAR-ingreep werd deze beslissing teruggedraaid en bleef de 2-0 stand staan. Daarmee ligt de druk nu volledig bij Feyenoord, dat het later op de avond opneemt tegen Atlético Madrid.