‘Ajax-doelwit Höjbjerg heeft geen boodschap aan akkoord van 27 miljoen’

Pierre-Emile Höjbjerg is de afgelopen tijd onderwerp van gesprek in Engeland en de middenvelder van Southampton wordt genoemd bij onder meer Ajax, Everton en Tottenham Hotspur. Laatstgenoemde club lijkt nu aan het langste eind te trekken. The Telegraph meldt woensdag namelijk dat Höjbjerg zelf zijn zinnen heeft gezet op een overstap naar the Spurs.

Dit is een tegenvaller voor het Everton van director of football Marcel Brands. The Toffees leken eerder nog de beste papieren in handen te hebben, aangezien Southampton een bod van ruim 27 miljoen euro vanuit Liverpool op Höjbjerg accepteerde. Everton lijkt zich nu echter neer te leggen bij het mislopen van de middenvelder en overweegt zelfs om zijn bod in te trekken.

Het is nog niet duidelijk of Tottenham de aanbieding van Everton kan evenaren, aangezien the Spurs nog niet verzekerd zijn van Europees voetbal voor aankomend seizoen. Vanwege de wens van Höjbjerg om in Londen aan de slag te gaan, is de verwachting echter wel dat de betrokken partijen tot een akkoord zullen komen. Tottenham heeft met Kyle Walker-Peters bovendien een troef in handen: hij wordt dit seizoen al door Southampton gehuurd en zou gebruikt kunnen worden om de prijs te drukken.

Ajax lijkt niet bereid te zijn om mee te gaan in het financiële geweld dat rondom Höjbjerg is ontstaan. De Amsterdammers haalden vorige week met Mohammed Kudus al een versterking binnen die ook op het middenveld uit de voeten kan en heeft met Antony nog een nieuwkomer in de gelederen. Höjbjerg speelt normaal gesproken in een meer verdedigende rol dan deze twee talenten, waardoor het niet uitgesloten is dat directeur voetbalzaken Marc Overmars nog op zoek gaat naar een alternatief.