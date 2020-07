Bondscoach blij met overstap naar Ajax: ‘Engeland zou nu een fout zijn’

Mohammed Kudus ruilde FC Nordsjaelland vorige week in voor Ajax en dat nieuws is ook in zijn geboorteland Ghana niet onopgemerkt gebleven. Het negentienjarige talent speelde al twee wedstrijden voor de nationale ploeg van het Afrikaanse land en afgaand op de woorden van bondscoach Charles Akonnor zullen er nog meer interlands volgen. De keuzeheer is namelijk zeer te spreken over de keuze van Kudus voor Ajax.

“Hij heeft een noodzakelijke stap gezet. Het zou een fout zijn geweest als hij nu al naar Engeland was gegaan, omdat hij een club zou moeten kiezen waar hij op reguliere basis aan spelen toekomt”, stelt Akonnor in gesprek met Graphic Sports. “Zodra hij zich volledig uitontwikkeld heeft zullen de Engelse club snel genoeg achter hem aan komen, daarom denk ik dat het goed is dat hij nu naar Ajax is gegaan.”

Akonnor, die zelf voor onder meer Fortuna Köln en VfL Wolfsburg speelde, houdt de verrichtingen van de Ghanese voetballers op de Europese velden nauwlettend in de gaten: “Ik vind het geweldig om mijn spelers bij de grotere clubs en in de Champions League te zien. Ik voel me hier goed over, ook omdat Thomas Partey in het nieuws is vanwege een transfer en Jordan Ayew eveneens enorm goed speelt.”

Atlético Madrid-middenvelder Partey wordt genoemd bij Arsenal, al gaat hij volgens de laatste geruchten zijn contract bij los Colchoneros juist verlengen. “Dit is goed voor Ghana, want als ze het goed doen kunnen ze ook goed spelen bij de nationale ploeg.”, sluit Akonnor af.