‘Goed nieuws voor Fosu-Mensah heeft gevolgen voor transfer van 67 miljoen’

Timothy Fosu-Mensah stond donderdagavond voor het eerst in drie jaar weer eens binnen de lijnen in het eerste elftal van Manchester United. De 22-jarige vleugelverdediger maakte in de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Crystal Palace de negentig minuten vol in de formatie van manager Ole Gunnar Solskjaer. Volgens de Manchester Evening News krijgt Fosu-Mensah nu van Solskjaer de kans om een langlopend contract te verdienen.

De basisplaats van Fosu-Mensah op Selhurst Park betekende een behoorlijke verrassing, want de verdediger zat voor het bezoek aan Crystal Palace pas één keer dit seizoen op de reservebank. In het treffen met Norwich City in de kwartfinale van de FA Cup bleef hij negentig minuten aan de kant, maar door de blessures van Luke Shaw en Brandon Williams zag Solskjaer zich genoodzaakt een beroep te doen op de Nederlander. Fosu-Mensah had een goede indruk achtergelaten op de trainingen voor de coronabreak en kreeg daardoor van de Noorse manager de voorkeur boven Diogo Dalot, die twee jaar geleden voor 22 miljoen euro overkwam van FC Porto.

Solskjaer toonde zich na afloop tevreden met de verrichtingen van Fosu-Mensah, die voor het eerst sinds 21 mei 2017 (destijds ook tegen Crytal Palace) weer minuten maakte voor Manchester United. In de tussentijd werd de verdediger verhuurd aan Crystal Palace en Fulham, waar hij een ernstige knieblessure opliep die hem ook nog een deel van dit seizoen aan de kant hield. “Het was zestien maanden geleden dat hij zijn laatste wedstrijd speelde. Hij heeft hard gewerkt en ik ben heel blij voor hem”, liet Solskjaer weten.

Solskjaer complimenteus richting Fosu-Mensah: 'Timothy liet het weer zien'

“Ik weet alles van blessures en snap hoe geweldig het voor hem moet hebben gevoeld dat hij weer op het veld kon staan. Hij heeft het de hele wedstrijd volgehouden en speelde zoals we dat van hem wilden. Hij verdedigde heel goed, tegen lastige spelers als Andros Townsend en Wilfried Zaha”, vervolgde de Noorse manager. “Ik heb Timothy op de training gezien en wist dat hij met zijn snelheid en fysieke kracht belangrijke kwaliteiten heeft. We vonden dat hij het verdiende om te spelen en dat heeft hij laten zien.”

De optie in het aflopende contract van Fosu-Mensah werd onlangs gelicht, waardoor hij tot medio 2021 onder contract staat bij Manchester United. Verschillende Bundesliga-clubs hebben hem volgens de Manchester Evening News in het vizier, maar zijn rol bij the Red Devils is nog niet uitgespeeld. Fosu-Mensah wordt door zijn veelzijdigheid - hij kan uit de voeten als linksback, rechtsback en centrumverdediger - beschouwd als een in potentie waardevolle toevoeging voor de selectie van Manchester United. Als Fosu-Mensah dat bewijst, krijgt hij naar verluidt een langlopend contract voorgeschoteld op Old Trafford.

Het betekent volgens The Sun dat Solskjaer de mogelijkheid krijgt om ‘zich te focussen’ op het aantrekken van Jadon Sancho en dat er mogelijk een streep gaat door de naam van Ben Chilwell. De vleugelverdediger van Leicester City werd recent nog concreet in verband gebracht met een overstap naar Manchester United, dat voor hem een bedrag van 67 miljoen euro zou moeten overnemen van the Foxes. Overigens zijn ook Chelsea en Manchester City in de markt voor Chilwell.