Marca: Real Madrid haalt verloren zoon Iker Casillas terug

Iker Casillas staat op het punt om terug te keren bij Real Madrid, zo verzekert Marca vrijdag. De 39-jarige oud-doelman is op hoofdlijnen akkoord met de Koninklijke en wordt op korte termijn aangesteld als adviseur van president Florentino Pérez.

Dat Casillas uitgerekend onder Pérez gaat werken is opvallend, want de oud-keeper verliet Real Madrid in 2015 via de achterdeur na een conflict met de president van de club. Casillas speelde in zestien seizoenen 725 wedstrijden voor Real Madrid en is daarmee na Raúl (741 duels) de speler met de meeste optredens voor de Spaanse grootmacht. Casillas speelde vervolgens nog vier seizoenen bij FC Porto, maar zette na een hartstilstand mei vorig jaar een punt achter zijn voetballoopbaan.

Wat de rol van Casillas in het Santiago Bernabéu precies wordt is nog niet duidelijk. Volgens Marca wordt gedacht aan een vergelijkbare functie als Zinédine Zidane in het verleden bekleedde bij Real. De Fransman werd in de zomer van 2009 aangesteld als adviseur van Pérez en ambassadeur van de club. Daarna was Zidane sportdirecteur en assistent-trainer, om uiteindelijk in 2016 aangesteld te worden tot hoofdtrainer. Intussen is de oud-nummer tien bezig aan zijn tweede periode als coach van Real, waarmee hij woensdag de 34ste landstitel uit de historie pakte.

Casillas is sinds het beëindigen van zijn loopbaan als doelman op zoek naar een nieuwe uitdaging. De 167-voudig Spaans international stelde zich in februari kandidaat voor het voorzitterschap van de Spaanse voetbalbond, maar trok zich vorige maand terug. Casillas verklaarde dat de buitengewone situatie op sociaal en economisch gebied in zijn thuisland en de problemen met de gezondheidszorg vanwege de coronacrisis de voornaamste redenen zijn om voortijdig af te haken.