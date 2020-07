‘De Boer was heel belangrijk, maar Jol zette mij bij Ajax al in de basis’

Siem de Jong eiste in 2011 met twee doelpunten de hoofdrol op bij Ajax in de kampioenswedstrijd tegen FC Twente (3-1 overwinning). De zege in de Johan Cruijff ArenA leverde de Amsterdamse clubs, destijds getraind door Frank de Boer, de dertigste landstitel op. Speler en trainer ontmoeten elkaar donderdag in de Major League Soccer, als FC Cincinnati het in Orlando opneemt tegen Atlanta United.

De Jong en De Boer bevinden zich de komende weken in een speciaal ingerichte quarantainezone, waar de Amerikaanse competitie in toernooivorm wordt hervat. De onderlinge band is nog steeds hecht. "Ik stuur Frank weleens een berichtje", vertelt de aanvallende middenvelder, die onder De Boer viermaal kampioen werd, aan De Telegraaf. "Maar het is niet dat we heel veel contact onderhouden. Precies zoals dat meestal gaat tussen trainers en spelers. Ik kom hem weleens tegen. Hij is natuurlijk heel belangrijk geweest in mijn loopbaan."

"Maar voordat hij bij Ajax kwam zette Martin Jol mij ook al vaak in de basis", benadrukt de in februari bij FC Cincinnati begonnen De Jong. "We hebben wel een heel succesvolle periode gehad samen. En ik denk ook dat mijn band met Frank altijd goed is geweest." Vanwege de coronacrisis debuteerde de routinier pas vorige week namens zijn nieuwe club. Een debuut om snel te vergeten, want het elftal van trainer Jaap Stam verloor met ruime cijfers van Columbus Crew: 4-0. "Dat hebben we ook goed nabesproken. Maar weet je wat het wel is: dit was onze allereerste wedstrijd onder Jaap. Een groot gedeelte van onze groep bestaat uit nieuwe spelers."

"Dat zag je ook, er was veel sprake van miscommunicatie. Normaal gesproken heb je voorafgaand aan een seizoen nog enkele oefenwedstrijden", vervolgt De Jong, die eerder in het buitenland uitkwam voor Newcastle United en FC Sydney. "Dan maken fouten niet uit, en kun je rustig evalueren wat er is misgegaan. Die voorbereiding was er nu niet. Al moeten we hier natuurlijk wel snel van leren." De Jong maakte tegen Columbus Crew pas voor het eerst sinds 23 januari weer speelminuten. Na 68 minuten was de pijp leeg. "Qua longinhoud viel het me mee, maar ik voelde mijn benen wel. Het had niet veel langer moeten duren", zo besluit De Jong, bij FC Cincinnati ploeggenoot van landgenoten Jürgen Locadia en Maikel van der Werff.