Estiarte deelt én verwijdert reactie van Guardiola en staf op uitspraak van CAS

Het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) verwierp maandagochtend de Europese uitsluiting van Manchester City. De UEFA had the Citizens voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal én een boete van dertig miljoen euro opgelegd, maar na de uitspraak van het CAS blijft er alleen een boete van tien miljoen over. Manel Estiarte deelde op Instagram de reactie van de staf van Manchester City, maar zag zich klaarblijkelijk genoodzaakt de post razendsnel weer te verwijderen.

De foto werd desondanks snel opgemerkt en wordt nu veelvuldig gedeeld op Twitter. Op de post van Estiarte is te zien hoe de staf van Manchester City poseert voor een televisiescherm, wat doet vermoeden dat ze samen het besluit van het CAS hebben afgewacht. “Yes!!!!!!!!!!!!!!!!!”, schrijft Estiarte bij een selfie die genomen is door Guardiola.

Estiarte is als adviseur aan Manchester City verbonden. De voormalig waterpoloër werkte in dezelfde functies in de staf van Guardiola bij Barcelona en Bayern München. Zijn inmiddels verwijderde publicatie levert op Twitter de nodige negatieve reacties op van mensen die van mening zijn dat de straf van Manchester City ten onrechte is kwijtgescholden.

Manchester City stapte naar het CAS om de straf van de UEFA voor het misleiden van sponsorinkomsten en het overtreden van de Financial Fair Play-regels aan te vechten. Het CAS heeft Manchester City nu in het gelijk gesteld en schrijft in een statement dat the Citizens niet schuldig zijn bevonden aan de veronderstelde misleiding met sponsorinkomsten. Om die reden is de forse straf van twee jaar zonder Europees voetbal en de boete van dertig miljoen geschrapt. Wel moet Manchester City een boete van tien miljoen betalen, omdat men heeft verzuimd om mee te werken aan een onderzoek van de UEFA.