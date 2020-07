‘Mark Flekken heeft twee mogelijkheden op eerste Eredivisie-avontuur’

Mark Flekken maakt mogelijk een overstap naar de Eredivisie. Kicker weet te melden dat de 27-jarige doelman van SC Freiburg in de belangstelling staat van Willem II en PSV. Flekken zou echter ook de mogelijkheid hebben om binnen de Bundesliga over te stappen, want Hertha BSC en Schalke 04 hebben hem naar verluidt tevens op het verlanglijstje staan.

Het is elf jaar geleden dat Flekken Roda JC Kerkrade achter zich liet om in Duitsland zijn geluk te beproeven. Via Alemannia Aachen, Greuther Fürth en MSV Duisburg kwam de Limburgse sluitpost in 2018 bij SC Freiburg terecht. Bij de nummer acht van het afgelopen Bundesliga-seizoen fungeerde hij tot dusver als stand-in voor Alexander Schwolow, die op zijn beurt weer in verband gebracht wordt met een transfer en in de belangstelling van onder meer Ajax en Schalke 04 zou staan.

Flekken keepte voorlopig elf wedstrijden in de Bundesliga, maar heeft zich desondanks in de kijker gespeeld. Roger Schmidt, de nieuwe trainer van PSV, zou in de Nederlandse doelman een voetballend sterker alternatief voor Lars Unnerstall zien. Ook Willem II is naar verluidt bereid om Flekken zijn eerste dienstverband in de Eredivisie te bieden. De Tilburgers zagen Timon Wellenreuther onlangs naar Anderlecht vertrekken.

Er bestaat echter ook belangstelling vanuit de Bundesliga voor Flekken. Schalke 04 ziet doelman Alexander Nübel naar Bayern München verkassen en heeft derhalve een plek vrij onder de lat, maar ondervindt in de strijd om Flekken concurrentie van competitiegenoot Hertha BSC. Indien concurrent Schwolow komende zomer een transfer maakt, ligt het in de lijn der verwachtingen dat Flekken ook eerste doelman bij SC Freiburg zou kunnen worden.