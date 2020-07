Italië uit zich: ‘De regel is alleen correct als Matthijs de Ligt het doet’

De topper tussen Juventus en Atalanta van zaterdagavond in de Serie A stond bol van de controverse. De koploper van de Italiaanse competitie ontsnapte dankzij twee goedkope en veelbesproken strafschoppen, waarvan één vlak voor tijd, aan een thuisnederlaag tegen het in bloedvorm verkerende Atalanta: 2-2. Matthijs de Ligt wordt in de Italiaanse media over het algemeen als een van de betere spelers van Juventus gezien. Op sociale media wordt de Nederlander echter als het ultieme voorbeeld gebruikt om de tegenstrijdigheid wat betreft strafschoppen vóór en tégen Juventus aan te duiden.

Corriere dello Sport deelt De Ligt een 6,5 uit en denkt dat hij meer had kunnen doen om de 0-1 te kunnen voorkomen. Alejandro Papu Gómez ontdeed zich wel heel makkelijk van de Nederlander, alvorens hij de assist op Duván Zapata gaf. “Hij werd dolgedraaid door Papu voorafgaand aan de 0-1, maar daarna deed hij het goed in de duels met Zapata, een ongemakkelijke tegenstander.” Met een 6,5 scoort De Ligt overigens juist goed ten opzichte van de rest: ook Paulo Dybala, ‘de meest levendige speler van Juve in de eerste helft’, kreeg een dergelijke beoordeling en Cristiano Ronaldo werd met een 7 beloond. “Vaak ver weg van het strafschopgebied te vinden, maar hij redde de nacht met zijn twee goals.” De sportkrant beloont Hans Hateboer en Maarten de Roon met respectievelijk een 7 en een 6,5. Ook Remo Freuler, Timothy Castagne, Gómez en Zapata ontvingen een 7.

Bij Tuttomercatoweb moet De Ligt genoegen nemen met een 6, al scoorden verder alleen Leonardo Bonucci (6), Blaise Matuidi (6), Dybala (6,5) en Ronaldo (7,5) een voldoende. “De duels tussen Zapata en De Ligt waren een heuse titanenstrijd. De Ligt was de enige die hem fysiek aankon. Hij won en verloor, zoals gebruikelijk.” Hateboer kreeg een 6,5: “Danilo ging ten onder aan de fysieke uitbundigheid van Hateboer in de eerste helft en daarna had ook Alex Sando de nodige problemen.” Voor De Roon zat er niet meer in dan een 6. “Zijn beoordeling kan eigenlijk altijd hetzelfde zijn. Je ziet hem niet, maar hij is wel van grote invloed. Zowel vanwege de fouten als de manier waarop hij de tegenstander onder druk zet. De handsbal voorafgaand aan de 1-1 was jammer, een naïef moment dat zwaar woog.”

TuttoJuve was niet onder de indruk van De Ligt, al krijgen van alle basiskrachten alleen Adrien Rabiot (6), Dybala (6,5) en Ronaldo (7) een voldoende. Voor de ex-speler van Ajax is een 5 het hoogst haalbare. “De actie van Papu voorafgaand aan de 0-1 laat De Ligt aan de grond genageld staan. Daarna groeide De Ligt enigszins in de wedstrijd, maar hij maakt nooit echt een volledig zekere indruk. Het was geen geweldige avond.” Romeo Agresti van Goal Italia deelt De Ligt een 5,5 uit; van alle basiskrachten krijgen alleen Dybala (6,5) en Ronaldo (7) een voldoende van de Juventus-correspondent. Hateboer en De Roon worden met respectievelijk een 7 en een 6,5 beloond.

Op sociale media is onder de Italiaanse voetbalfans veel ophef over de manier waarop Juventus aan een nederlaag tegen Atalanta ontsnapte. Toch zijn er ook veel fans die juist vraagtekens zetten bij deze kritiek. “Blijkbaar wordt de regel alleen correct toegepast als Matthijs de Ligt hands maakt”, verwijst Edoardo Mecca naar de ongelukkige momenten van de Nederlander eerder dit seizoen. De tweet vergaarde al snel een paar honderd likes. Een andere fan van Juventus klaagt erover dat eerder handsballen van De Ligt tegen Torino en Lecce én van Bonucci tegen AC Milan met een strafschop voor de opponent werden bestraft. “Niemand die toen klaagde, maar als Ronaldo erbij betrokken is, dan is hij opeens Penaldo.”

Emilio Cambiaqhi snapt de ophef ook niet en zag de storm vannacht al aankomen. “Toen de handsballen van De Ligt waren, was iedereen het eens over de toegevoegde waarde van deze regel. Maar nu kunnen we ons voorbereiden op het tegenovergestelde: ‘het komt te vaak voor’, ‘op deze manier kunnen we niet verder’, ‘dit is geen voetbal’. Juventus zorgt voor jurisprudentie.” Een ander, anoniem, account laat gekscherend weten dat de spelers van Atalanta niet de juiste voorzorgsmaatregelen hebben getroffen. “Ze zijn allemaal geïnfecteerd door De Ligt.”