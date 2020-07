Loting Champions League: titanenstrijd lonkt in kwartfinale

In de kwartfinales van de Champions League staan grote krakers op het programma, zo heeft de loting in Nyon vrijdagmiddag uitgewezen. De winnaar van Real Madrid tegen Manchester City neemt het op tegen de winnaar van de confrontatie tussen Olympique Lyon en Juventus. De winnaar van Napoli - Barcelona treft Bayern München of Chelsea. Doordat er ook al geloot is voor de halve finales, is bekend geworden dat van de Europese grootmachten Real Madrid, Manchester City, Juventus, Barcelona en Bayern München slechts één ploeg de finale zal bereiken.

Atalanta, Atlético Madrid, RB Leipzig en Paris Saint-Germain plaatsten zich reeds voor de kwartfinales van de Champions League. De overige kwartfinalisten moeten zich nog plaatsten en komen voort uit de returns van de confrontaties Bayern München - Chelsea (3-0), Barcelona - Napoli (1-1), Manchester City - Real Madrid (2-1) en Juventus - Olympique Lyon (0-1). Deze wedstrijden worden gespeeld op 7 en 8 augustus.

Vanwege de coronacrisis wordt de eindfase van het toernooi in augustus gespeeld in Lissabon. Waar in de knock-outfase confrontaties normaal gesproken over twee wedstrijden worden afgewerkt, wordt de return nu achterwege gelaten. De wedstrijden worden gespeeld in de stadions van Benfica en Sporting Portugal. De UEFA heeft bepaald dat de finale op zondag 23 augustus wordt afgewerkt in Benfica’s Estádio da Luz.

Kwartfinales:

Real Madrid/Manchester City - Lyon/Juventus

RB Leipzig - Atlético Madrid

Napoli/Barcelona - Bayern München/Chelsea

Atalanta - Paris Saint-Germain

Halve finales:

Winnaar Real Madrid/Manchester City - Lyon/Juventus vs. winnaar Napoli/Barcelona - Bayern München/Chelsea

Winnaar Leipzig - Atlético Madrid vs. winnaar Atalanta - PSG