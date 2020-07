‘Guardiola wist alles beter dan ik, dat kon ik niet over mijn kant laten gaan’

De onlangs bij Bayern München vertrokken Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt had bij der Rekordmeister tussen 2013 en 2015 te maken met Josep Guardiola. De vermaarde clubarts wilde destijds al vertrekken uit de Allianz Arena, want volgens Müller-Wohlfahrt bemoeide de Spaanse trainer, thans in dienst van Manchester City, zich teveel met de werkwijze van de medische staf van Bayern.

De voormalig clubarts van de Duitse kampioen noemt de samenwerking met Guardiola zelfs een ‘zwarte vlek’ op zijn loopbaan. "Ik kon het absoluut niet over mijn kant laten gaan dat een jonge trainer, die zeer succesvol was en waarschijnlijk een van de allergrootsten is in de trainerswereld, zich met de medische zaken bemoeide en alles beter wist dan ik", blikt Müller-Wohlfahrt terug in een interview met BR24.

Het kwam tot een aanvaring tussen Guardiola en Müller-Wohlfahrt na afloop van een duel met FC Porto in de kwartfinale van de Champions League in april 2015, door Bayern met 3-1 verloren. Guardiola vond dat zijn selectie uit veel te veel geblesseerde spelers bestond. De spanningen tussen beide partijen hadden als gevolg dat de volleidge medische staf van Bayern opstapte. "Om voor mij onverklaarbare redenen wordt de medische staf verantwoordelijk gehouden voor het verlies", gaf de boze Müller-Wohlfahrt destijds als reden op.

Highlights Bundesliga: Wolfsburg - Bayern München

Guardiola ontkende kort na de verliesbeurt in Portugal dat hij woedend zou zijn op de medische staf vanwege het ontbreken van de geblesseerde Arjen Robben en Franck Ribéry tegen FC Porto. Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge sprong vijf jaar geleden in de bres voor de Spaanse keuzeheer. "Josep Guardiola heeft persoonlijk geen probleem met Müller-Wohlfahrt", zo klonk het.

Bayern nam een jaar later, in 2016 afscheid van Guardiola. Een jaar nadien keerde Müller-Wohlfahrt, die tevens werkzaam was bij het Duitse nationale elftal, terug bij de grootmacht. De verstandhouding met Guardiola is inmiddels hersteld, zo benadrukt de medisch specialist. "We hebben elkaar ontmoet en het is allemaal uitgesproken. En dan is het voor mij ook klaar. We waarderen elkaar en hij schat mijn werk op waarde. Dat heeft hij bij Bayern ook nooit ter discussie gesteld."