FC Twente zet streep door Douglas en hoopt op deals met Ajax en PSV

Jan Streuer gaat een drukke transferperiode tegemoet als technisch directeur van FC Twente. Het is aan hem de taak om de selectie voor het nieuwe Eredivisie-seizoen rond te krijgen met een beperkt budget. In gesprek met TC Tubantia licht hij een tipje van de sluier op en zegt hij te hopen op de komst van spelers die bij Ajax en PSV buiten de boot vallen.

Behalve Gijs Smal, die overkwam van FC Volendam, haalde Streuer nog geen enkele speler naar de Grolsch Veste. Hij wil Wout Brama behouden voor volgend seizoen, maar een akkoord over een nieuw contract voor de 33-jarige middenvelder is er nog niet. “We zijn er nog niet uit met elkaar, maar ik heb er goede hoop op dat dat wel op korte termijn gaat gebeuren", zegt Streuer tegenover de krant. Ook met de clubloze Tomas Necid is Twente niet rond. “Op onze lijst staan veel spitsen en we zijn ons nog aan het oriënteren", aldus Streuer.

De nieuwe trainer Ron Jans begint met een kleine groep van circa vijftien spelers aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. “De kunst is om nu nog even geduld te hebben, want er komen er nog heel veel spelers op de markt", aldus Streuder. “Grote clubs als Ajax en PSV bijvoorbeeld willen toch eerst even aankijken wat ze met de huidige spelers willen. Straks komt er misschien nog ruimte als ze zelf wat aankopen hebben gedaan.”

Streuer liet onlangs al weten dat hij hoopt Karim El Ahmadi terug naar Enschede te halen. De fans zouden graag zien dat de Braziliaanse verdediger Douglas weer een kans krijgt bij Twente. Door die wens zet Streuer een dikke streep. “Douglas heeft al tijden niets meer laten zien, en hoe lang is het wel niet geleden dat hij een fatsoenlijke wedstrijd heeft gespeeld”, aldus Streuer over de 32-jarige verdediger die sinds zijn vertrek bij Sporting Portugal in 2018 zonder club zit. “Voordat zo'n speler is opgetraind zijn we tijden verder. Wij zoeken ervaren spelers die voorbeelden zijn voor de rest. El Ahmadi is zo'n voorbeeld en Brama ook. Douglas is dat in mijn ogen niet.”