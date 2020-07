Scholes lovend over ‘real deal’: ‘Waarom heeft Man United hem niet gehaald?’

Manchester United is door een reeks van zestien wedstrijden op rij zonder nederlaag opgeklommen naar de vijfde plaats in de Premier League. Zaterdag werd degradatiekandidaat AFC Bournemouth (5-2) nog vakkundig aan de kant gezet door de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer. Voormalig spelmaker is blij met de opmars van the Red Devils, maar benadrukt tevens dat directeur aan- en verkoopbeleid Ed Woodward deze zomer minstens twee spelers moet aantrekken.

Het verschil met Liverpool en Manchester City nog steeds te groot om Manchester United uit te roepen tot een toekomstige titelkandidaat, zo oordeelt Scholes. "Er is nog een groot gat, daar bestaan geen twijfels over", verklaart de oud-middenvelder in een analyse voor de BBC. "Het verschil in punten is ongelooflijk en iedereen ziet hoe goed Liverpool en Manchester City zijn. Desondanks ben ik van mening dat United er niet heel ver vandaan zit. We hebben eerder al gesproken over vier of vijf aankopen, maar ik denk dat ze nu met twee of drie versterkingen al een heel eind zouden komen. Manchester United zou moeten zoeken naar een echte afmaker en een verdediger voor naast Harry Maguire."

De international van Engeland vormt doorgaans met Victor Lindelöf het hart van de defensie. "Hij (Maguire, red.) heeft het best aardig gedaan, maar maar met zijn gebrek aan snelheid kan Maguire nog weleens geklopt worden", legt Scholes de vinger op de zere plek in de achterhoede van Manchester United. "Als hij een dominante verdediger naast zich zou hebben lopen, een speler zoals Rio Ferdinand of Jaap Stam in het verleden, dan zou dat het elftal echt een stuk sterker maken."

Scholes hoopt dat Erling Braut Haaland, die in januari Borussia Dortmund verkoos boven onder meer Manchester United, in de toekomst alsnog naar Old Trafford wordt gehaald. "Bij Dortmund ging ik eens goed op hem letten en toen dacht ik al snel: waarom heeft United hem niet gewoon gehaald?", brengt Scholes in herinnering. "Hij is zó goed, nog erg jong (negentien jaar, red.) en een echte doelpuntenmaker. Heel snel ook, en sterk. Misschien is hij nu wel alsnog beschikbaar. United zal daar veel geld voor moeten neerleggen, maar dat maakt toch niets uit? Hij lijkt me de real deal." Haaland heeft een clausule in zijn contract bij Dortmund, waardoor hij vanaf 2022 voor 75 miljoen euro van club kan ruilen.