Ferdi Kadiolgu beleeft droomavond; Eljero Elia beëindigt zeer zwakke reeks

Ferdi Kadiolgu heeft zaterdagavond zijn visitekaartje afgegeven bij Fenerbahçe. De Nederlands jeugdinternational had een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Göztepe en nam beide doelpunten van de Gele Kanaries voor zijn rekening: 2-1. Tegelijkertijd won koploper Istanbul Basaksehir met 0-2 bij Antalyaspor, mede door een doelpunt diep in blessuretijd van Eljero Elia. Het betekende voor Elia zijn eerste doelpunt sinds 28 december 2019 en pas zijn tweede treffer dit seizoen in alle competities. In totaal was de ervaren aanvaller slechts driemaal trefzeker in de laatste twee seizoenen in de Süper Lig.

Fenerbahçe - Göztepe 2-1

Kadiolgu verscheen pas voor de vierde keer dit seizoen aan de aftrap bij een wedstrijd in de Süper Lig. De twintigjarige creatieveling was vorige week als invaller al goud waard met een assist op het winnende doelpunt van Ozan Tufan in blessuretijd tegen Yeni Malatyaspor (3-2) en mocht zich vanavond als linksbuiten vanaf het begin laten zien. Kadioglu greep die kans met beide handen aan en maakte al in de eerste helft het verschil voor Fenerbahçe. Zijn eerste doelpunt maakte Kadioglu na 25 minuten voetballen. Hij sprintte de diepte in nadat centrale verdediger Simon Falette linksback Hasan Ali Kaldirim zocht, waarna laatstgenoemde Kadioglu weer vrijspeelde in de zestien. Die nam de bal goed aan en vond vervolgens met links knap de verre hoek: 1-0.

Op slag van rust nam Kadioglu ook de 2-0 van Fenerbahçe voor zijn rekening. De aanvaller werd aan de linkerkant van het veld bereikt door Deniz Türüc, waarna hij twee verdedigers van Göztepe uitspeelde en vanaf de rand van strafschopgebied uithaalde. Doelman Beto kreeg nog wel een handje tegen de bal, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat het schot van Kadioglu in de hoek belandde. Fenerbahçe leidde zo riant bij rust, maar had over geluk niet te klagen. Göztepe claimde in de eerste helft tweemaal een strafschop, onder meer na een overduidelijke handsbal van Falette, maar scheidsrechter Bahattin Simsek weigerde de bal op de strafschopstip te leggen. Göztepe wist in de tweede helft via Soner Aydogdu nog een aansluitingstreffer op het scorebord te brengen, maar uiteindelijk trok Bayern de zege over de streep, al werd Serdar Aziz in de blessuretijd nog wel met tweemaal geel van het veld gestuurd.

Antalyaspor - Istanbul Basaksehir 0-2

Antalyaspor presteert de laatste weken zeer behoorlijk in de Süper Lig en maakte het ook Basaksehir vanavond knap lastig. De koploper was weliswaar de bovenliggende partij, maar had moeite om tot grote kansen te komen. Toch wist Demba Ba negentien minuten voor tijd het verschil te maken. De zeer ervaren spits uit Senegal was zijn direct tegenstander bij een hoge bal in het strafschop te slim af, waarna hij de bal met de borst controleerde en vervolgens met veel gevoel in de verre hoek legde. In de 97ste minuut gooide Elia, die in de 91ste minuut was ingevallen, de wedstrijd in het slot door een voorzet van Enzo Crivelli binnen te lopen.