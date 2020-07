Peter Bosz druipt ontgoocheld af in finale tegen Bayern München

Bayern München heeft zich zaterdagavond verzekerd van de nationale dubbel in Duitsland. Na de landstitel in de Bundesliga won de succesformatie van Hans-Dieter Flick in Berlijn de finale van de DFB-Pokal van het Bayer Leverkusen van Peter Bosz: 2-4. Het betekende voor Leverkusen de eerste bekerfinale sinds 2009, maar die Werkself kon Bayern uiteindelijk niet van zijn twintigste bekertriomf houden. Leverkusen kon een fase in de tweede helft aardig mee met Bayern, maar kwam uiteindelijk net tekort om er een echte wedstrijd van te maken.

Precies vier weken geleden verloor Leverkusen in de competitie kansloos met 2-4 van Bayern, maar Bosz bleek vanavond in Berlijn niet het antwoord te hebben gevonden op het dominante spel van der Rekordmeister. Leverkusen kon in de openingsfase weliswaar aardig mee met Bayern, maar moest door toedoen van David Alaba toch een vroeg doelpunt incasseren. De Oostenrijkse verdediger mocht na een kwartier aanleggen voor een vrije trap vanaf ongeveer zeventien meter en schoot de bal vervolgens bijna uit stand voorbij doelman Lukas Hradecky: 0-1.

Hradecky had vlak daarvoor overigens nog uitstekend gered op een inzet van Kingsley Coman, maar zag Bayern daarna regelmatig gevaarlijk op zich afkomen. De 0-2 viel in de 24ste minuut en kwam van de voet van Serge Gnabry. De buitenspeler werd aan de rechterkant van het veld weggestoken door Joshua Kimmich, waarna hij met een diagonaal schot vanbinnen het strafschopgebied de verre hoek vond. Leverkusen liet daarna zien goed positiespel te kunnen spelen, maar de formatie van Bosz oogde tandeloos in de laatste fase en schoot voor rust uiteindelijk slechts één keer op doel.

Bosz weigerde halverwege al de handdoek in de ring te gooien en wisselde in de rust aanvallend, met het inbrengen van Kerem Demirbay en Kevin Volland voor Julian Baumgartlinger en Nadiem Amiri. De eerste grote kans na de onderbreking was echter voor Bayern. Coman trok de bal na een knappe individuele actie terug richting Robert Lewandowski, maar de Poolse spits schoot vervolgens vanaf een meter of zestien hoog over. Kort erna kreeg Volland namens Leverkusen een enorme kans op de aansluitingstreffer. De spits had de bal in de zestien voor het inlopen na een lage voorzet van Moussa Diaby, maar ging uiteindelijk knullig voorbij aan de bal.

Weer enkele minuten later, vlak voor het verstrijken van het eerste uur, nam Bayern verder afstand van Leverkusen. Lewandowski controleerde een lange bal Manuel Neuer fraai, waarna de Poolse spits zijn geluk beproefde vanaf ongeveer dertig meter. De poging van Lewandowski ging recht op Hradecky af, maar de Finse goalie blunderde zeer opzichtig en zag de bal uiteindelijk tergend langzaam in het doel rollen: 0-3. Leverkusen wist vier minuten later echter toch weer een laatste strohalm te creëren. Sven Bender zette het hoofd tegen een hoekschop van Demirbay, waarna Neuer een antwoord schuldig moest blijven: 1-3.

Leverkusen rook bloed en kreeg halverwege de tweede helft een zeer grote kans op de aansluitingstreffer. De dreigende Diaby sneed de bal vanaf de rechterflank scherp aan, maar Volland wist in het strafschopgebied uiteindelijk onvoldoende contract te maken met de bal. Kort erna zette Kai Havertz Volland bijna vrij voor Neuer, maar de controle van de invaller was opnieuw slordig. Aan de overzijde miste Lewandowski voor een leeg doel na een voorzet van Ivan Perisic. In het laatste kwartier vloeiden de krachten langzaam weg bij Leverkusen, waardoor de finale uiteindelijk als aan nachtkaars uitging voor het elftal van Bosz. Lewandowski zette in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd de 1-4 op het scorebord met een subtiele lob, waarna Havertz in blessuretijd nog vanaf de strafschopstip scoorde voor Leverkusen.