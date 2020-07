Solskjaer kiest tussen zijn spitsen: ‘De beste afmaker met wie ik ooit werkte’

Mason Greenwood gaf zaterdag weer eens zijn visitiekaartje af bij Manchester United. De achttienjarige aanvaller was tegen Bournemouth (5-2 winst) van enorm belang met twee schitterende doelpunten, die ook nog vielen op het moment dat zijn ploeg net een tegentreffer had geïncasseerd. Manager Ole Gunnar Solskjaer sprak na afloop van het duel lovend over met name de afwerkende kwaliteiten van Greenwood.

"Hij is zéér getalenteerd, dat is duidelijk", reageert Solskjaer bij BT Sport. "Of hij nou op het trainingsveld staat, op het gras van Old Trafford of in zijn eigen tuin, hij weet hoe hij moet afmaken. Mason is een van de beste, zo niet de beste afmaker waar ik ooit mee gewerkt heb." Greenwood staat dit seizoen inmiddels op acht doelpunten in de Premier League. Sinds Wayne Rooney in het seizoen 2003/04 negen doelpunten maakte voor Everton, kwam geen enkele achttienjarige speler in de Engelse competitie meer aan dat aantal.

Greenwood produceerde na 29 minuten de 1-1 door een bal na een snelle aanname met links de kruising in te jagen. De 4-2 in de tweede helft was nog mooier: Greenwood sneed de zestien van Bournemouth in en vond met een verdekt schot met rechts de verre hoek. "Hij is een geweldige afmaker, en de momenten waarop hij scoorde waren ook nog eens heel belangrijk voor ons", aldus Solskjaer. "Vooral de tweede was mooi. Je weet dat hij met links naar binnen kan komen, maar ik denk dat verdedigers ook op zijn rechter moeten gaan letten, want daarmee kan hij ook scoren. Hij is een hele talentvolle jongen, we zullen hem zo goed begeleiden als we kunnen, en hem steeds meer minuten geven."

De aanvalspartners van Greenwood, Marcus Rashford en Antony Martial, namen eveneens een doelpunt voor hun rekening tegen Bournemouth. "Je kan zien dat het vrienden zijn", zegt Solskjaer over zijn aanvallers "Ze blijven elkaar uitdagen, dat is alleen maar positief." Greenwood (15), Rashford (20) en Martial (20) staan met gezamenlijk 55 doelpunten boven de geprezen voorhoede van Liverpool, die met de doelpunten van Mohamed Salah (21), Sadio Mané (19) en Roberto Firmino (11) op 51 staat.