Hoe Barcelona in 5 jaar tijd ruim 600 miljoen euro uitgaf aan miskopen

Antoine Griezmann weigerde in 2018 als sterspeler van Atlético Madrid een transfer naar Barcelona, maar ging een jaar later alsnog overstag. Met een transfersom van 120 miljoen euro werd hij de duurst verkochte speler van Atlético aller tijden. In Barcelona heeft hij geen moment aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen en gaan er zelfs al geruchten over een vertrek. Niet voor het eerst betaalt de Spaanse grootmacht een ongekend hoge transfersom voor een speler die volledig mislukt in het Camp Nou.

Bijna een jaar na zijn verhuizing naar Catalonië maakte Griezmann een van zijn grootste dieptepunten mee uit zijn tijd in het Camp Nou, uitgerekend tegen zijn voormalige werkgever Atlético Madrid. Dinsdagavond moest de Franse aanvaller voor de zoveelste keer dit seizoen genoegen nemen met een plek op de bank. Het einde van de wedstrijd naderde en beide ploegen gingen de punten delen door een 2-2 tussenstand. Griezmann was niet nodig en kon zijn tenue zo weer opvouwen en terug in de kledingkast leggen. Toch had trainer Quique Setién hem nog even nodig, ook al was de blessuretijd aangebroken en kon scheidsrechter Alejandro Hernández ieder moment voor het einde van de wedstrijd fluiten. Terwijl Griezmann wachtte om het veld te betreden dook Diego Simeone op aan de zijlijn. De twee voerden een kort gesprek en hoewel alleen de assistent-scheidsrechter kon meeluisteren, kon iedereen aanvoelen waar dit gesprek over ging. Griezmann lachte als een boer met kiespijn en Simeone keek vol ongeloof hoe zijn voormalige sterspeler voor nog een paar minuten het veld betrad.

De invalbeurt van Griezmann vlak voor tijd was alleszeggend over zijn situatie bij Barcelona. Hij is sinds zijn transfer geen moment tot zijn recht gekomen. Ignasi Olivia, clubwatcher van Goal, merkte aan het begin van het seizoen al dat Griezmann niet op zijn plek zat. “Griezmann speelt niet op zijn eigen positie en doet niets anders dan werken voor het team”, zegt hij tegen Voetbalzone. “Ik weet zeker dat deze voorhoede met Messi, Suárez en Griezmann gaat falen. Griezmann was nooit de speler die Barcelona nodig had. Het gaat niet werken omdat hij niet op zijn eigen positie mag spelen. Zelfs toen Messi geblesseerd was, speelde hij niet vanaf rechts. Hij kan daardoor niet zijn beste spel spelen. Naar mijn mening is het aantrekken van Griezmann weggegooid geld. Hij heeft op deze manier geen waarde voor Barcelona. Het slaat nergens op dat ze hem aantrekken en dan op een positie zetten waar hij niet eerder heeft gespeeld. Griezmann is geen buitenspeler en kan met links ook niet schieten als hij op de linkerkant staat.”

“Naar mijn mening is er maar een positie voor Griezmann bij Barcelona en dat is een vrije rol vanaf de rechterflank. Maar dat is precies de rol van Messi”, vervolgt Olivia, die vlak na de transfer er al van overtuigd was dat Messi en Griezmann op het veld geen goede klik zouden hebben. “Ze hebben een vergelijkbare speelstijl, en er is maar één bal en Messi is de koning. Griezmann werkt zich nu een slag in de rondte voor het team, maar ik vraag me af hoe lang hij dit kan blijven doen”, aldus de clubwatcher. “Het grote probleem is dat Barcelona Griezmann nooit nodig heeft gehad. Ze hebben hem gekocht omdat ze een belangrijke speler wilden kopen nadat Philippe Coutinho was mislukt. Barcelona wil dat Griezmann zich aanpast aan de linkerflank, maar dat gaat niet gebeuren. Net zoals Ronaldinho dat heeft gedaan zal ook hij zich moeten aanpassen, om vanaf links naar binnen te komen. Griezmann kan als geen ander spelen als tweede spits, maar die rol bestaat niet bij Barcelona.”

De 29-jarige Griezmann had bij zijn overstap van Atlético Madrid naar Barcelona volgens Transfermarkt een marktwaarde van 130 miljoen euro. Mede door de coronacrisis, maar ook door zijn bijrol onder Valverde en Setién, is dat bedrag ver gezakt. In een jaar tijd is hij 34 miljoen euro minder waard geworden, daar zijn huidige marktwaarde wordt geschat op 96 miljoen euro. Dat komt niet alleen door de coronacrisis, want eind 2019 was zijn waarde al gezakt naar 120 miljoen. Het is zeker niet de eerste keer dat een topaankoop verzuipt in het moeras van Barcelona. Een overzicht van de grootste en duurste spelers die de afgelopen vijf jaar werden aangetrokken en om uiteenlopende redenen mislukten. Alle bedragen zijn afkomstig van Transfermarkt.nl.

Malcom - 41 miljoen euro

De Braziliaanse aanvaller brak door bij Corinthians en werd door Girondins Bordeaux voor vijf miljoen euro naar Europa gehaald. Hij maakte diepe indruk in de Ligue 1 en de clubs stonden in de rij toen het seizoen 2017/18 ten einde was. AS Roma wilde ver voor hem gaan en dacht hem binnen te hebben, maar het was Barcelona dat hem wist aan te trekken. Voor 41 miljoen euro kwam de buitenspeler naar het Camp Nou, waar hem een grote toekomst werd voorspeld. Het liep anders, want in het seizoen 2018/19 viel zwaar voor hem tegen. Met Messi had hij immers een stevige concurrent op de rechterflank. In de competitie kwam hij niet verder dan zes wedstrijden. Zijn verblijf liep uit op een teleurstelling en na een jaar gingen beide partijen uit elkaar. Zenit St. Petersburg haalde hem voor minimaal veertig miljoen euro weg uit Spanje.

Arda Turan - 34 miljoen euro

In het Atlético Madrid van Simeone was Arda Turan een van de grote aanjagers. Hij ging altijd voorop in de strijd en men keek dan ook enigszins verbaasd op toen Barcelona zich voor hem meldde. De Turk was immers geen typische Barça-speler. Twee seizoenen lang hield hij de bank warm en mocht hij zo nu en dan opdraven. Na het seizoen 2016/17 had hij genoeg van zijn bijrol en koos hij voor een vertrek. Hij werd voor drie seizoenen verhuurd aan de Turkse topclub Istanbul Basaksehir. Inmiddels is zijn contract bij Barcelona verlopen en houdt de club niets aan hem over. Waar andere miskopen nog tegen een vergoeding vertrokken uit het Camp Nou, maakt de club een groot verlies op hem.

André Gomes - 37 miljoen euro

Deze Portugese middenvelder zette tussen 2014 en 2016 de lijnen uit bij Valencia, terwijl hij dat in de jaren daarvoor ook al bij Benfica had gedaan. Barcelona kon wel een extra middenvelder gebruiken en legde het gewenste transferbedrag op tafel. Het werd een transfer die Gomes liever niet had gemaakt. Hij vond zijn draai niet en werd vanwege zijn matige spel bij vlagen zelfs uitgefloten door de eigen supporters. In een interview met Panenka omschreef hij zijn verblijf bij Barcelona als ‘een hel’. Door zijn prestaties durfde hij zelfs niet de straat op. "Ik ben beschaamd dat ik de club en de fans tot dusver zo weinig heb kunnen brengen. Meer dan eens is het gebeurd dat ik mijn huis niet durfde uit te komen. Mensen kijken naar je. Uit pure schaamte was ik bang om mij op straat te vertonen." In 2018 vertrok hij op huurbasis naar Everton. In Liverpool is hij beter op zijn plek en de samenbewerking beviel zo goed dat the Toffees hem een jaar geleden definitief overnamen voor een bedrag van 25 miljoen euro.

Ousmane Dembélé - 125 miljoen euro

Toen Neymar in de zomer van 2017 voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrok, klopte Barcelona aan bij Borussia Dortmund. Dat het Dembélé overnam van de Duitse topclub was niet eens zo onlogisch. De ex-aanvaller van Stade Rennes had geïmponeerd in de Bundesliga en men was ervan overtuigd dat hem een grote toekomst wachtte. De transfersom van 125 miljoen euro, die via bonussen kan oplopen naar maximaal 147 miljoen euro, was echter wel aan de hoge kant. Drie jaar later wordt ook Dembélé gezien als een miskoop. Dat heeft niet eens zoveel te maken met zijn ontwikkeling en kwaliteiten, maar vooral zijn blessuregevoeligheid. Door de ene na de andere kwetsuur stond hij geruime tijd aan de kant en door een zware hamstringblessure is het nog maar de vraag of hij ooit op zijn oude niveau komt.

Philippe Coutinho – 145 miljoen euro

Met zijn transfersom werd deze Braziliaan in januari 2018 de duurste aankoop van Barcelona aller tijden. Hij wilde in de zomer van 2017 al naar het Camp Nou, maar toen liet Liverpool hem niet gaan. Net als veel grote aankopen kwam Coutinho niet uit de verf. Waar hij bij the Reds haast wekelijks het verschil maakte, speelde hij bij Barcelona in dienst van anderen. Trainer Valverde had hem voor het seizoen 2019/20 niet nodig en dus vertrok hij weer. Bayern München huurde hem dit seizoen en omdat de Duitse grootmacht het niet ziet zitten om hem definitief over te nemen, keert hij normaliter terug naar Barcelona. Setién heeft al laten weten dat hij Coutinho de kans wil geven in aanloop naar het nieuwe seizoen, maar het valt niet uit te sluiten dat de hoofdtrainer wordt weggestuurd vanwege de matige prestaties. Bovendien wordt Coutinho gelinkt aan diverse clubs, waardoor een transfer tot de mogelijkheden lijkt te behoren.

Paco Alcácer – 30 miljoen euro

Toen de Spaanse spits in 2016 door Barcelona werd aangetrokken wist hij dat hij niet hoefde te rekenen op een vaste basisplaats. Met Neymar, Suárez en Messi beschikte de club immers over misschien wel de beste voorhoede ter wereld. Desondanks pikte Alcácer regelmatig zijn wedstrijden mee. Ondanks het vertrek van Neymar in 2017 naar PSG bleef de Spanjaard zijn bijrol behouden en daar had hij in 2018 genoeg van. Borussia Dortmund haalde hem naar Duitsland en dat bleek een schot in de roos. Alcácer scoorde aan de lopende band en stapte na een jaar definitief over voor een bedrag van 21 miljoen euro. De negentienvoudig international werd de zoveelste grote aankoop die met miljoenen verlies werd verkocht.

Het transferbeleid van Barcelona is een groot pijndossier geworden. Het systeem, de aanwezigheid van Messi en de hoge verwachtingen zijn diverse redenen waardoor de aankopen het vaak niet redden bij de Catalanen. De doorstroming vanuit de wereldberoemde jeugdopleiding verloopt zeer stroef en bij veel aankopen krabben de fans zich achter de oren. Het aantrekken van Frenkie de Jong werd met luid gejuich ontvangen, maar daartegenover stond onder meer de komst van spelers als Kevin-Prince Boateng (huur), Martin Braitwaithe (18 miljoen euro), Aleix Vidal (17 miljoen euro), Lucas Digne (16,5 miljoen euro), Gerard Deulofeu (12 miljoen euro), Yerry Mina (11,8 miljoen euro), terwijl de achterban weinig begrip heeft voor de ruildeal met Juventus waarbij Arthur naar Turijn vertrok en Miralem Pjanic is aangetrokken. Zo nu en dan blijkt een aankoop een voltreffer, maar vaker niet. Voor volgend seizoen heeft Barcelona 31 miljoen euro neergeteld voor SC Braga-aanvaller Trincão. De supporters en penningmeester houden hun hart vast.