Grote woede na invalbeurt Griezmann in minuut 90: ‘Ik kan serieus wel janken’

De invalbeurt van Antoine Griezmann in het thuisduel van Barcelona met Atlético Madrid van dinsdagavond, in de negentigste minuut, heeft tot enkele woedende reacties geleid. Trainer Quique Setién kreeg de wind van voren van de vader én de broer van de Franse aanvaller, vorig jaar voor 120 miljoen overgenomen van Atlético. Beide heren vinden dat Griezmann in het Camp Nou op een schandelijke wijze wordt gebruikt door Setién.

Alain Griezmann kwam met een cryptisch bericht op zijn Instagram-pagina. "Pas als je de sleutels van de truck hebt mag je praten. En jij (Setién, red.) bent slechts een passagier." Griezmann senior, die vindt dat de coach van Barcelona geen enkele persoonlijkheid heeft, verwijderde de opvallende post op Instagram echter al weer snel. Théo Griezmann, de broer van de Barcelona-aanvaller, deed zijn beklag op Twitter. "Ik kan serieus wel janken. Twee minuten...", doelde hij op de korte invalbeurt van de Fransman. Ook dit bericht werd snel verwijderd.

Diego Simeone, die Griezmann jarenlang meemaakte als trainer van Atlético, snapt eveneens niet waarom zijn voormalig pupil bij Barcelona slechts als bankzitter fungeert. "Ik heb er geen woorden voor", zo liet de Argentijnse coach in Spaanse dienst weten in een reactie aan Movistar. Griezmann bleef in drie van de laatste vier wedstrijden van Barcelona op de bank zitten. Alleen in de slotfase van de ontmoeting met Atlético gunde Setién hem kort speeltijd.

Setién weet dat Griezmann door een moeilijke periode gaat bij Barcelona. "Het is moeilijk om hem erin te brengen zonder het team te destabiliseren. Ik snap dat het moeilijk is voor hem om erin te komen met nog maar zo weinig tijd op de klok. Ik zal het er morgen (woensdag, red.) met hem over hebben, ik ga niet mijn excuses aanbieden voor mijn beslissingen. Maar ik begrijp dat dit misschien niet goed voor hem voelt en ik leef met hem mee omdat hij een geweldige kerel en professional is."