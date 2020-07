‘Rationeel’ Heracles Almelo laat nieuw kunstgrasveld aanleggen

Verschillende clubs uit de Eredivisie hebben in de afgelopen maanden afscheid genomen van hun kunstgrasveld. Heracles Almelo kiest er nu echter voor om juist een nieuwe kunstgrasvariant aan te laten leggen in het Erve Asito. De Twentenaren maken woensdagochtend via de officiële kanalen bekend dat de toplaag van het huidige kunstgrasveld zal worden vervangen.

“Met ingang van het seizoen 2020/21 spelen wij op een nieuw kunstgrasveld. Samen met onze innovatieve partner TenCate Grass, met wie we al meer dan honderd jaar een samenwerking hebben, hebben we dit ontwikkeld”, legt algemeen directeur Rob Toussaint uit.

“In onze emotionele wereld nemen wij al jaren rationele beslissingen. Deze keuze biedt ons diverse sportieve, financiële en organisatorische voordelen waarmee we ook in deze lastige tijd voor team en staf optimale trainings- en wedstrijdfaciliteiten kunnen bewerkstelligen”, stelt hij.

De werkzaamheden aan het veld zullen op 21 juli van start gaan en als alles volgens plan verloopt, kan er per 1 augustus op het nieuwe kunstgrasveld gespeeld worden. Heracles gaat met zijn nieuwe kunstgrasondergrond in tegen de heersende trend, aangezien veel clubs juist afscheid nemen van de artificiële velden. Onder meer ADO Den Haag en PEC Zwolle maakten in de afgelopen periode de overstap naar natuurgras.