‘Oranje moet vrezen voor vertrek Koeman door besluit Barcelona’

Barcelona gaat na dit seizoen hoe dan ook afscheid nemen van Quique Sétien, zo melden diverse Spaanse media. De trainer weet zijn stempel niet te drukken in het Camp Nou: zowel de resultaten als het spel vallen tegen. Dinsdagavond speelde Barcelona met 2-2 gelijk tegen Atlético Madrid, waardoor Real Madrid, dat een punt voorstaat en een duel minder heeft gespeeld, op weg lijkt naar de landstitel. Journalist Eduardo Inda stelt bij El Chiringuito dat Ronald Koeman erg hoog op het lijstje staat om Sétien op te volgen.

In de Spaanse pers kwam deze week al naar buiten dat Sétien en zijn technische staf weinig grip hebben op de spelersgroep. Volgens Inda denkt Barcelona al veel na over de opvolging van de ervaren oefenmeester. "Zelfs als Barcelona nog kampioen wordt, ligt Sétien eruit. Er zijn twee opties. Josep Maria Bartomeu (voorzitter, red.) denkt aan Xavi als coach, maar Xavi vraagt om het vertrek van Eric Abidal (technisch directeur, red.). De president gaat deze eis niet inwilligen."

Bovendien wordt Xavi naar verluidt gezien als persoon die in het kamp zit van oud-voorzitter Joan Laporta, die wederom president wil worden. "Dat is waarom Barcelona kijkt naar de persoon die in 1992 erg belangrijk was voor de club: Ronald Koeman", doelt Inda op de rake vrije trap van de bondscoach van Oranje in de finale van de Europa Cup tegen Sampdoria (1-0). "Ook al zit hij nu bij Nederland... Als ze hem vertellen dat hij Barcelona mag gaan trainen, denk ik dat hij zou gaan."

Koeman zou met zijn ervaring en strikte regels van toegevoegde waarde zijn, zo klinkt het. Het grote obstakel is natuurlijk het EK van 2021. "Iedereen weet dat het mijn droom is", herhaalde Koeman onlangs bij Catalunya Radio over Barcelona. "Ik hoop dat ik in de toekomst nog een kans krijg. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het gaat gebeuren, maar het zal afhangen van mijn carrière."

De oud-international heeft een speciale clausule in zijn contract: bij interesse van Barcelona kan de coach vertrekken bij Oranje. Het lijkt er echter op dat Koeman hoe dan ook pas na het EK van baan wil wisselen. Na het vertrek van Ernesto Valverde weigerde Koeman reeds de functie bij Barcelona. "Het is nu dan ook niet het moment om na te denken over het activeren van de clausule. Ik ben erg blij met mijn werk als bondscoach. Vandaag de dag is Oranje het belangrijkste voor mij. Niemand weet wat de toekomst brengt."