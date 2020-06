Arsenal en AS Roma bereiken akkoord over concurrent Justin Kluivert

Henrikh Mkhitaryan blijft langer verbonden aan AS Roma. De Armeense aanvallende middenvelder wordt dit seizoen gehuurd van Arsenal en de Romeinse club meldt dinsdagavond via de officiële kanalen een voorlopig akkoord bereikt te hebben over een langer verblijf van Mkhitaryan. Hij speelt zodoende ook volgend seizoen in het shirt van AS Roma, waar hij een concurrent is van Justin Kluivert.

Mkhitaryan werd vorig jaar door AS Roma op huurbasis overgenomen van Arsenal en heeft de clubleiding van de Romeinen overtuigd van zijn kwaliteiten. Hij was dit seizoen in vijftien competitiewedstrijden goed voor zes doelpunten en drie assists en blijft ook na de zomer verbonden aan de club. Bovendien zal hij de huidige voetbaljaargang afmaken bij AS Roma.

Onduidelijk is op dit moment nog wat voor deal AS Roma met Arsenal heeft gesloten. Mkhitaryan heeft in Engeland nog een contract tot de zomer van 2021, waardoor hij zijn laatste wedstrijd in dienst van the Gunners sowieso gespeeld lijkt te hebben. De aanvallende middenvelder annex flankspeler kijkt al met al terug op een zeer teleurstellende periode in Londense dienst.

Mkhitaryan werd in januari 2018 voor ongeveer 34 miljoen euro door Arsenal overgenomen van Manchester United, maar wist eigenlijk nimmer te overtuigen in het Emirates Stadium. Hij speelde in anderhalf jaar tijd 59 wedstrijden voor Arsenal, waarin hij slechts 9 doelpunten en 13 assists wist aan te tekenen. Mkhitaryan geeft op de clubsite van AS Roma aan graag langer bij de club te blijven. "Ik ben blij om mijn periode hier te verlengen, omdat ik hier dingen wil bereiken die ik nog niet heb bereikt."

De doorgaans goed ingevoerde transferspecialist Fabrizio Romano van Sky Italia verzekert overigens dat Arsenal en AS Roma niet gesproken hebben over een eventuele overgang van Kluivert naar Londen. Kluivert werd de afgelopen weken door diverse media in Italië in verband gebracht met een vertrek naar Arsenal als onderdeel van de transfer van Mkhitaryan, maar daarvan lijkt vooralsnog dus geen sprake.