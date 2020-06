‘Kostas Lamprou maakt binnenlandse transfer in zoektocht naar speelminuten’

Kostas Lamprou lijkt een nieuwe club gevonden te hebben. Het Brabants Dagblad weet dinsdagochtend namelijk te melden dat de 28-jarige doelman op het punt staat om zich te verbinden aan RKC Waalwijk. Zodra hij later op de dinsdag de medische keuring succesvol heeft doorstaan, zal Lamprou zijn handtekening zetten onder een eenjarig contract bij de Brabanders.

Lamprou beschikt over een aflopend contract bij Vitesse en kan daardoor transfervrij overstappen naar RKC. In Waalwijk zal de Griek de concurrentie aan moeten gaan met Etienne Vaessen. De nieuwe technisch directeur Mohammed Allach heeft met de komst van Lamprou, die voor de club koos na een onderhoud met trainer Fred Grim, zijn doelstelling om twee goede keepers in de selectie te hebben vervuld.

RKC wordt voor Lamprou na Feyenoord, Excelsior, Willem II, Ajax en Vitesse zijn zesde werkgever in de Eredivisie. De sluitpost kwam in de afgelopen seizoenen weinig in actie, aangezien hij bij Ajax de rol van tweede en derde doelman vervulde en hij bij Vitesse voorrang moest verlenen aan Remko Pasveer.

Lamprou is na James Efmorfidis de tweede aanwinst van RKC voor het aankomende seizoen. De Waalwijkers namen in de afgelopen weken al afscheid van onder meer Henrico Drost, Kees Heemskerk, Ingo van Weert en Fabian Sporkslede.