‘Bestuur en spelers Barcelona bereiken zeldzame overeenstemming over Sétien’

Quique Sétien is pas sinds begin dit jaar de trainer van Barcelona en zijn dienstverband in het Camp Nou zou weleens van korte duur kunnen blijken. Goal weet maandag te melden dat het bestuur van de club serieuze twijfels heeft over het aanblijven van de oefenmeester. In het bericht wordt zelfs gesteld dat alleen een ‘wonder’, de landstitel en/of winst van de Champions League, de 61-jarige oefenmeester nog kan redden.

Volgens het medium heeft Sétien in de paar maanden dat hij nu actief is bij Barcelona ‘iets heel ingewikkelds’ voor elkaar gekregen, namelijk dat zowel de kleedkamer als het bestuur het eens zijn dat het het beste is als er afscheid van hem wordt genomen. De spelers zouden zijn instructies en methodes niet begrijpen en ook niet blij zijn met de manier waarop de trainer zich uitdrukt in gesprek met de pers. Ook de rol van assistent Eder Sarabia wordt niet gewaardeerd: de rechterhand van Sétien is al verschillende keren in aanvaring gekomen met spelers, waarna de trainer weer een verzoenende rol op zich moest nemen.

Marca weet toe te voegen dat er na het 2-2 gelijkspel tegen Celta de Vigo van afgelopen zaterdag een gespannen discussie is geweest tussen Sétien en de spelers. De oefenmeester zou kritiek hebben gekregen op enkele van de tactische beslissingen die hij tijdens de wedstrijd nam, waaronder het inbrengen van Arthur Melo en Antoine Griezmann.

Goal vervolgt dat het bestuur om drie redenen teleurgesteld is in de trainer, namelijk de resultaten, het vertoonde spel en de manier waarop Sétien zich verschillende keren in de pers heeft uitgedrukt. Bij de clubleiding zou inmiddels het besef zijn ingedaald dat het aanstellen van de coach een vergissing is geweest en de meerderheid van het bestuur heeft naar verluidt de knoop doorgehakt dat er na dit seizoen afscheid genomen moet worden van de 61-jarige oefenmeester.

Het is zelfs niet uitgesloten dat Sétien voor het einde van het seizoen al de laan uit wordt gestuurd, waarbij het doorschuiven van Barcelona B-trainer Francisco Javier García Pimienta een van de opties is. Een andere mogelijkheid in dat geval is het opnieuw benaderen van clubicoon Xavi Hernández. De huidige trainer van Al-Sadd liet eerder dit jaar de mogelijkheid om terug te keren naar Barcelona echter onbenut. De Catalanen bezetten momenteel de tweede positie in LaLiga, op twee punten achterstand van koploper Real Madrid. In de achtste finales van de Champions League is Napoli de tegenstander: de heenwedstrijd in Italië eindigde in februari in een 2-2 gelijkspel.