Spaanse media zien Messi clashen met Sarabia tijdens drinkpauze

Barcelona wist zaterdag niet te winnen van Celta de Vigo. Door een 2-2 gelijkspel gaf het Real Madrid de kans om verder uit te lopen en daar maakte de titelconcurrent zondagavond dankbaar gebruik van tegen Espanyol (0-1 winst). Spaanse media zoeken naar oorzaken voor de tegenvallende prestaties van Barça en wijzen massaal naar een verstoorde relatie tussen Lionel Messi en Eder Sarabia, de rechterhand van hoofdtrainer Quique Setién.

Tijdens een drinkpauze zou het zaterdag in Vigo tot een aanvaring gekomen zijn tussen Messi en Sarabia. De beelden van El Partidazo de Movistar zijn in Spanje veelbesproken. Tijdens de drinkpauze zoekt Sarabia naar Messi en terwijl hij tegen de aanvoerder praat gunt de Argentijn hem geen blik. Messi lijkt geen trek te hebben in de aanwijzingen van de assistent, loopt van hem weg en roept woorden die zich laten raden.

Als Messi zijn drinkbeker even later neerzet komt Sarabia opnieuw naar hem toe, maar wederom komt het niet tot oogcontact. De assistent-trainer lijkt iets te zeggen tegen de aanvaller, die op zijn beurt niet reageert. Volgens Marca is het opnieuw een teken dat de sfeer bij Barcelona niet goed is en tonen de beelden een verstoorde verhouding tussen de technische staf en een van de zwaargewichten in de selectie. De beelden worden in Spaanse media breed uitgemeten en tonen ook volgens AS dat het niet goed zitten tussen Messi en de staf.

Sarabia was in de Spaanse kranten eerder al onderwerp van gesprek toen hij tijdens de wedstrijd tegen Real Madrid (2-0 verlies) kritisch was op Antoine Griezmann. Het Spaanse televisiestation Vamos schakelde liplezers in om te achterhalen wat Sarabia zei toen Griezmann een grote kans om zeep hielp. De assistent-trainer liet zijn frustraties de vrije loop en haalde tijdens de wedstrijd uit naar diverse spelers.

Hoofdtrainer Setién ging een paar dagen later in op de in de media breed uitgemeten zaak en verdedigde zijn assistent. Hij baalde dat de media er een groot punt van maakten, maar hij zei ook: “Eder is een jongen met veel temperament, maar je moet jezelf wel beheersen. Het is al vaker gebeurd, al komt het steeds minder vaak voor. Het is een probleem waar Eder hard aan werkt. Op de bank vertegenwoordigen we de club en dan moet het gedrag onberispelijk zijn", zei de coach destijds.

Sarabia kwam na zijn woedeuitbarsting onder vuur te liggen binnen de Barcelona-selectie. Cadena COPE meldde dat er een stevig gesprek volgde tussen een aantal spelers en Sarabia. Een van de spelers die toen zijn ongenoegen uitte over de rol van Sarabia was Messi. “Niemand kent hem omdat hij niets heeft laten zien in het profvoetbal, dus hoe kan hij dan ooit opdrachten aan Messi geven”, zei een bron vanuit Barcelona tegenover ABC.