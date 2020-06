Wolverhampton houdt zicht op CL-deelname en vergroot zorgen El Ghazi en co

Wolverhampton Wanderers heeft zaterdagmiddag geen fout gemaakt in de jacht op Champions League voetbal. The Wolves waren dankzij een doelpunt van Leander Dendoncker met minimaal verschil (0-1) te sterk voor Aston Villa en verkleinen de marge met nummer vier Chelsea, dat nog wel een wedstrijd minder gespeeld heeft, zodoende weer tot twee punten. Ook nummer drie Leicester, dat eveneens nog een duel tegoed heeft, blijft met een voorsprong van drie punten binnen handbereik.

Doordat de thuisploeg nog volop strijdt tegen degradatie stond er voldoende op het spel op Villa Park en het waren de bezoekers die in de eerste helft het initiatief naar zich toe trokken. Met nog net geen twintig minuten op de klok zorgde Raúl Jiménez voor het eerste gevaar van de wedstrijd door de bal uit een vrije trap op doel te koppen, maar zijn poging werd gekeerd door Örjan Nyland. Matt Doherty en Diogo Jota kregen voor rust eveneens kansen namens the Wolves, terwijl Jack Grealish een mogelijkheid om Aston Villa op voorsprong te brengen onbenut liet.

De twee ploegen gingen zodoende met een gelijke stand aan de thee en ook in het eerste kwartier van de tweede helft viel er weinig gevaar voor beide doelen waar te nemen. Het inbrengen van Adama Traoré sorteerde echter meteen effect voor manager Nuno Espírito Santo, aangezien de bal twee minuten na de entree van de aanvaller in het doel lag. Traoré speelde met een dribbel op het middenveld een rol in de opbouw naar de 0-1 van Leander Dendoncker, die Nyland met een schuiver kansloos liet nadat hij de bal op de rand van de zestien had ontvangen van Jonny Castro.

Dendoncker kreeg niet lang na zijn openingstreffer ook de kans op de 0-2, maar stuurde zijn kopbal dit keer naast het doel. Met het inbrengen van Anwar El Ghazi en Trézéguet trachtte manager Dean Smith van de thuisploeg vervolgens nog wat te forceren in de laatste tien minuten. Tot grote kansen voor the Villans leidde dit echter niet en de club uit Birmingham blijft voorlopig onder de rode streep staan. Bournemouth en West Ham United, die allebei even veel punten hebben, krijgen later deze speelronde de mogelijkheid om uit te lopen.