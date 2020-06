Engeland in ban van vliegtuig boven stadion City met zeer beladen boodschap

In Engeland wordt met grote verontwaardiging gereageerd op een vliegtuigje dat tijdens de wedstrijd van Manchester City tegen Burnley (5-0) overvloog, en op een banner de boodschap 'White Lives Matter Burnley' toonde. Burnley-aanvoerder Benjamin Mee reageert vol afschuw: "Ik schaam me, deze mensen leven niet in de 21ste eeuw", aldus de dertigjarige verdediger.

Het is onbekend wie er achter het vliegtuigje met de controversiële boodschap boven het Etihad Stadium in Manchester zit. Het statement roept vooral verontwaardiging op in Engeland, omdat de spelers in de Premier League deze speelronde allen juist de tekst 'Black Lives Matter' op hun rug dragen, volgend op het maatschappelijk debat dat ontstond na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten.

De banner die het vliegtuigje boven het Etihad Stadium toonde.

"Ik ben echt boos dat het is gebeurd", zegt Burnley-aanvoerder Mee. "Het mist het punt van Black Lives Matter volledig. We hoorden al gefluister dat het zou gebeuren voordat we naar buiten kwamen. Wij willen gelijkheid." De centrumverdediger wordt gesteund door zijn werkgever Burnley, die het statement door het overgekomen vliegtuigje maandagavond eveneens stellig afkeurt.

"Burnley veroordeelt met klem de acties van de verantwoordelijken voor het vliegtuig en de aanstootgevende banner die maandagavond over het Etihad-stadion vlogen", stelt de Premier League-club op zijn website. "We willen duidelijk maken dat de verantwoordelijken niet welkom zijn in stadion Turf Moor. Dit vertegenwoordigt op geen enkele manier waar Burnley voor staat en we zullen volledig samenwerken met de autoriteiten om de verantwoordelijken te identificeren en levenslange stadionverboden uit te vaardigen." Manchester City heeft nog niet gereageerd op het voorval.