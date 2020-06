Ajax verrast met nieuwe actie: ‘Deze kunt u doorgeven, koningin’

Ajax heeft op ludieke wijze ingespeeld op het bezoek van koning Willem-Alexander aan De Kuip op woensdag. De nummer één van het afgelopen Eredivisie-seizoen heeft voor de poorten van Paleis Huis ten Bosch, de woning van het koninklijk paar, een clubshirt achtergelaten voor de koning. Daarmee speelt Ajax in op het gerucht dat Willem-Alexander voor Ajax is, iets waar hij zelf al naar hintte tijdens zijn werkbezoek aan Feyenoord.

Het staatshoofd verraste woensdag met een bezoek aan De Kuip en sprak met onder meer stadiondirecteur Jan van Merwijk, aanvoerder Steven Berghuis en algemeen directeur Mark Koevermans over de problemen die de voetbalwereld ondervindt tijdens de aanhoudende coronacrisis. Tijdens het bezoek liet Willem-Alexander echter zijn voorkeur voor aartsrivaal Ajax enigszins doorschemeren. Toen Willem-Alexander in de kleedkamer van Feyenoord een gesigneerd clubshirt ontving als cadeau, kwam hij met een gevatte reactie: "Deze geef ik graag door."

In 2015 maakte Ron Jans na een ontmoeting met het koninklijk paar bekend dat Willem-Alexander voor Ajax is, terwijl Máxima voor Feyenoord is. En nu Willem-Alexander een Feyenoord-shirt in ontvangst heeft genomen dat hij 'mag doorgeven', is het volgens Ajax tijd dat Máxima, uitgerekend op Vaderdag, hetzelfde doet. "Deze kunt u doorgeven, Koningin. #Vaderdag", knipoogt Ajax via sociale media, begeleid met een foto van het clubshirt met het opschrift 'Van Oranje' voor de poort van Huis ten Bosch in Den Haag'. Op de tweet en Facebook-post van Ajax wordt door de eigen fans erg positief gereageerd.

In Rotterdam sprak de koning met diverse vertegenwoordigers van Feyenoord over de coronacrisis en het Deltaplan Betaald Voetbal, dat onlangs in Den Haag werd gepresenteerd. De koning sloot het bezoek aan Feyenoord af met een rondleiding door De Kuip en sprak tussendoor met mensen van afdelingen die door het wegvallen van evenementen behoorlijk hard zijn getroffen. De vaak bekroonde grasmeester Erwin Beltman legde aan de koning uit hoe het gras in het Feyenoord-stadion op orde werd gehouden tijdens de voetballoze periode.

De actie van Ajax doet overigens denken aan de manier waarop de club eerder deze week reageerde op de claim die zeven voormalige bestuursleden van de studentenvoetbalvereniging Forward maakten over het nieuwe uitshirt van de Amsterdammers. Dat had qua kleur en opmaak veel weg van een lustrumshirt uit 2018 van de Groningse vereniging. Zonder dat Forward ervan op de hoogte was, reisde aan afvaardiging van de club af naar sportpark Zernike. Met hulp van buitenaf wist de Ajax-delegatie het clubhuis van Forward binnen te dringen en werd een shirt van Ajax met het opschrift 'GSAVV Forward' ingelijst aan de muur.