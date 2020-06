Gregory van der Wiel biedt zich aan: ‘Ik zou zelfs gratis voor Ajax spelen’

Gregory van der Wiel kwam tussen 2008 en 2012 voor de hoofdmacht van Ajax uit en maakte daarna een transfer naar Paris Saint-Germain. De in februari 32 jaar geworden verdediger zit momenteel zonder club en staat open voor een rentree bij de club waarmee hij twee landstitels en een TOTO KNVB Beker won. “Met de kennis van nu denk ik nog wel eens dat ik meer uit mijn carrière had kunnen halen”, erkent Van der Wiel.

“Maar dingen lopen zoals ze lopen, je maakt bepaalde keuzes en daaruit ontstaan dan kansen. Een voorbeeld: ik maakte een keuze door bij Ajax te blijven, terwijl ik voor een recordbedrag naar het Bayern München van Louis van Gaal kon”, vertelt Van der Wiel zaterdag via de officiële kanalen van Ajax. “Ik was een eigenwijze jongen en heb het toen niet gedaan. Nu denk ik nog wel eens: was je gek ofzo?”

“Daarna heb ik gelukkig prachtige jaren gehad bij Paris Saint-Germain”, vervolgt Van der Wiel, die in totaal 46 A-interlands speelde. “Daar heb ik jarenlang op het hoogste niveau mogen spelen, met de grote sterren. Ik kon bijtekenen voor drie seizoenen, maar besloot naar Turkije te gaan. Ik was op zoek naar waardering.” Het verblijf bij Fenerbahce was geen onverdeeld succes. Na één seizoen, waarin hij zeventien duels speelde, vertrok hij.

“Voor hetzelfde geld was die transfer goed uitgepakt en was ik daar de koning. Maar dingen lopen nu eenmaal anders en je maakt bepaalde beslissingen. Na mijn tijd in Turkije heb ik mezelf nog bij Ajax aangeboden, maar dat is toen helaas niet doorgegaan. Het voetballen kriebelt nog steeds. Ik doe momenteel niets en woon in Amsterdam. Ik zou niets liever willen dan weer bij Ajax spelen, ik zou het zelfs gratis doen.”

Van der Wiel speelde ook nog zes wedstrijden voor Cagliari. Toronto FC was de laatste werkgever van de aanvallend ingestelde rechtsback, die deel uitmaakte van de selectie die op het WK van 2010 als tweede eindigde.