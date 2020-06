Hakim Ziyech kiest allermooiste doelpunt in vier seizoenen bij Ajax

Vlak voor zijn vertrek bij Ajax heeft Hakim Ziyech zijn laatste persoonlijke prijs in ontvangst genomen. Zijn doelpunt in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia van 2 oktober is door de supporters verkozen tot mooiste treffer van het afgelopen seizoen. Het is voor Ziyech de eerste keer dat hij de beker voor Doelpunt van het Jaar wint bij Ajax, al legde hij meermaals beslag op de Lasse Schöne Trophy voor het Doelpunt van de Maand.

Het doelpunt van Ziyech eindigde op de eerste plek in de verkiezing, voor doelpunten van Nicolás Tagliafico tegen sc Heerenveen (4-1 zege op 14 september) en Brian Brobbey voor Jong Ajax tegen NEC (3-3 op 24 januari). In de achtste minuut van het uitduel met Valencia, bij een 0-0 stand, verraste Ziyech de tegenstander met een indraaiend schot vanbuiten het strafschopgebied. Met het linkerbeen vond hij de verre bovenhoek; de bal was buiten bereik van Jasper Cillessen. Zijn prachtige doelpunt was het startsein voor de uiteindelijke 0-3 overwinning.

Ziyech, vorige maand nog verkozen tot Speler van het Jaar bij Ajax, noemt de treffer zijn allermooiste in zijn vier seizoenen bij de club. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler, die in de zomer vertrekt naar Chelsea, zegt lachend dat hij eigenlijk geen plek heeft voor de grote bokaal die hij krijgt uitgereikt van Ajax TV. In het verleden won hij al vier bekers voor het Doelpunt van de Maand, waaronder twee dit seizoen: in december voor zijn goal tegen Valencia en in oktober voor zijn geplaatste schot in de linkerhoek in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (0-2 zege).

"Ik moet even puzzelen", lacht Ziyech. Hij kijkt met gepaste trots terug op zijn treffer tegen Valencia. "Het zijn momenten die eens in de zoveel tijd gebeuren. Alles zat op dat moment mee." Een van de dingen die meezat, was dat Cillessen, die vijf dagen voor de komst van Ziyech naar Ajax vertrok uit Amsterdam, te ver voor het doel stond. "Dat klopt. Bij Jasper maak ik altijd wel mooie doelpunten. Dat weet hij denk ik ook wel", grapt Ziyech, doelend op zijn 'panenka'-strafschop tegen Ajax in dienst van FC Twente in 2015, een treffer die hij vorige maand zijn mooiste ooit in de Eredivisie noemde.