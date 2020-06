Boskamp: ‘Het is niet handig om dat bij Feyenoord over Ajax te zeggen’

Vanwege de aanstaande transfer van Mark Diemers naar Feyenoord kwam een oud-interview van de middenvelder van Fortuna Sittard met VTBL weer in de belangstelling te staan. Hierin kwam duidelijk naar voren dat Ajax zijn favoriete club, een uitspraak die slecht viel in Feyenoord-kringen. Diemers verwijderde prompt zijn accounts op de sociale media. Jan Boskamp kan wel lachen om de hele situatie rondom de door Feyenoord begeerde speler.

"De mooiste club volgens Diemers? Een club uit Amsterdam geloof ik", grapt Boskamp, die de naam van Ajax niet wil uitspreken, in gesprek met Veronica Inside. "Dat had ‘ie beter niet kunnen zeggen. Om dat te zeggen bij Feyenoord is inderdaad niet handig. Maar hij mag de waarheid zeggen, als dat zijn waarheid is. Hij zal er wel op terugkomen." Diemers staat op het punt een driejarig contract te tekenen bij Feyenoord, mits de medische keuring geen problemen oplevert.

Volgens Boskamp is Diemers een echte aanwinst voor Feyenoord. "Ik ben er blij mee", zegt de trainer in ruste over de eveneens door FC Groningen begeerde middenvelder. "Waarom? Omdat hij de laatste jaren steeds progressie heeft geboekt. En het laatste jaar bij Fortuna was hij de bepalende speler." Boskamp denkt echter dat Feyenoord nog niet klaar is op de transfermarkt. "Ik weet natuurlijk niet gebeurt met Orkun Kökcü en die andere middenvelders. Maar in de breedte, al heb ik Dick Advocaat er nog niet over gehoord, moeten er nog wel twee of drie spelers bij, mochten er nog een aantal vertrekken."

Dat Diemers voor Feyenoord heeft gekozen blijkt onder meer uit een reactie van Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen. De middenvelder had zijn jawoord al gegeven aan de Trots van het Noorden, maar kiest dus toch voor een verhuizing richting Rotterdam. "Wij willen een goede verliezer zijn, hoe vervelend het ook is, want we balen er natuurlijk wel van. Maar we willen er verder geen probleem meer van maken. De strijd is gestreden", vertelt Fledderus aan het Dagblad van het Noorden. "Soms moet je ook gewoon je verlies nemen. We hebben Diemers gefeliciteerd. Met opgeheven hoofd gaan we verder, op zoek naar de volgende target."