Italiaanse kranten in kritisch oordeel alleen positief over Buffon en De Ligt

Matthijs de Ligt is er woensdagavond niet in geslaagd om zijn eerste prijs met Juventus te pakken. De finale van de Coppa Italia tegen Napoli werd beslist met een strafschoppenserie (4-2). De Italiaanse kranten zijn een dag later bijzonder kritisch op Juventus en de onvoldoendes vliegen de spelers uit Turijn om de oren. De Ligt speelde echter een prima wedstrijd en wordt door diverse Italiaanse kranten dan ook op positieve wijze uitgelicht, net als doelman Gianluigi Buffon.

Net als vorige week in de halve finale van het Italiaanse bekertoernooi tegen AC Milan speelde De Ligt opnieuw een solide wedstrijd, zo is het oordeel in de media. In de duels met spelers als Dries Mertens en Arek Milik kwam de Oranje-international vaak als winnaar uit de strijd en dat levert hem in La Gazzetta dello Sport positief oordeel en een 6,5 op. “Het werd hem door de Napoli-aanval niet bijzonder moeilijk gemaakt, maar hij stond er altijd. Hij komt krachtig en zeker over, en staat altijd goed opgesteld.”

De 6,5 van De Ligt is het op één na hoogste cijfer in de roze sportkrant, want Buffon deed het nog beter tegen Napoli. Het was aan de routinier onder de lat te danken dat Juventus tijdens de reguliere speeltijd geen tegendoelpunt kreeg. Buffon is daarom beoordeeld met een 7,5. Cristiano Ronaldo speelde voor de tweede keer op rij niet goed en krijgt een vijf voor zijn spel. Dat cijfer is ook uitgedeeld aan Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Douglas Costa, Paulo Dybala, Danilo en Federico Bernardeschi.

Ook Il Messaggero zag Buffon en De Ligt beter presteren dan de overige Juventus-spelers. De doelman krijgt een 7, De Ligt een 6,5. “Hij speelde heel solide. Hij legde Mertens aan banden met zijn fysieke kracht." De rest van het elftal moet het met een mindere beoordeling doen. Met een 4,5 krijgt Ronaldo veruit het laagste cijfer. Het is voor de tweede keer op rij dat de Portugees ondermaats presteert. Trainer Maurizio Sarri zag dat dat ook en ging na afloop van de verloren finale in op de mindere vorm van zijn sterspeler. “Ronaldo verkeert in dezelfde vorm als anderen, zoals Paulo Dybala en Douglas Costa. Hij is niet scherp genoeg waardoor hij niet het beste uit zichzelf kan halen”, zei de coach tegenover RAI.

Ook Corriere dello Sport ziet dat Ronaldo niet de juiste vorm heeft. De sportkrant geeft hem een magere vijf. “CR7 is een geest”, zo klinkt het. Waar Ronaldo zoekend is naar de juiste vorm, lijkt De Ligt die al snel gevonden te hebben. Dat blijkt uit ook zijn statistieken. Al zijn 83 verstuurde passes kwamen aan. Hij won twee tackles, een luchtduel en onderschepte de bal tijdens een duel met Dries Mertens.