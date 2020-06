CAS buigt zich na halfjaar over door Ajax ingediende zaak tegen UEFA

Het CAS buigt zich op 1 juli over de zaak die Ajax aan heeft gespannen tegen de UEFA. De Amsterdamse clubs stapte in november vorig jaar naar het hoogste sporttribunaal uit onvrede over een door de Europese voetbalbond opgelegde straf. De UEFA bepaalde eerder dit seizoen dat Ajax geen uitsupporters mee mocht nemen naar de uitwedstrijd tegen Chelsea in de Champions League.

Deze sanctie werd ingegeven door vermeende ongeregeldheden rondom het uitduel met Valencia, dat eveneens werd afgewerkt in het kader van het miljardenbal. Ajax had destijds al een voorwaardelijke straf staan en deze sanctie werd omgezet in een onvoorwaardelijke sanctie na de wedstrijd tegen los Che.

Naast een leeg bezoekersvak op Stamford Bridge kreeg Ajax ook opnieuw een voorwaardelijke straf van één wedstrijd zonder uitsupporters opgelegd door de UEFA in het geval van nieuwe wanordelijkheden, evenals twee geldboetes. De club liet meteen al weten het niet eens te zijn met deze sancties en heeft daarom de gang naar het CAS gemaakt.

“Over onze aanhang wordt veel gezegd en geschreven. De straf die we als club van de UEFA hebben gekregen na de wedstrijd in Valencia vind ik heel onverdiend en teleurstellend”, schreef algemeen directeur Edwin van der Sar destijds in zijn column in De Telegraaf over de gang van zaken. “In het stadion heerste een prima sfeer en voor onze supporters in Spanje had ik alleen maar complimenten. Er is één relletje buiten het stadion geweest. Dat had niets met onze officiële supporters te maken.”